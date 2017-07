Brüssel (www.aktiencheck.de) - In einem Schreiben an die Staats- und Regierungschefs im Vorfeld des G20-Gipfels am 7. und 8. Juli in Hamburg haben Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Ratspräsident Donald Tusk am Mittwoch die Prioritäten der Europäischen Union für das G20-Treffen dargelegt, so die EU-Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Tusk und Juncker formulieren in ihrem Brief folgende neun Ziele der Europäischen Union für den G20-Gipfel: 1. Für wirtschaftlichen Wohlstand für alle Menschen sorgen, 2. ein regelbasiertes, offenes und faires Handelssystem fördern, 3. ambitionierte Klimamaßnahmen als Wachstums- und Jobankurbelung vermitteln, 4. das Potenzial der digitalen Revolution erschließen, 5. den Kampf gegen Steuerflucht und-vermeidung verstärken, 6. die Bemühungen im Kampf gegen Terrorismus und dessen Finanzierung intensivieren, 7. ein widerstandsfähigeres Geld- und Finanzmarktsystem anstreben, 8. die Verantwortung für Flüchtlinge und Migranten teilen und 9. mit Afrika als Partner Investitionen, Wachstum und Beschäftigung verwirklichen.Beide Präsidenten werden am Freitag, 7. Juli, um 9:15 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz in Hamburg abhalten, die über Europe by Satellite live übertragen wird. (Pressemitteilung vom 05.07.2017) (06.07.2017/ac/a/m)