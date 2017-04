ISIN Linde-Aktie:

The Linde Group (ISIN: DE0006483001, WKN: 648300, Ticker-Symbol: LIN, Nasdaq OTC-Symbol: LNAGF) hat im Geschäftsjahr 2015 einen Umsatz von 17,944 Mrd. EUR erzielt und ist damit eines der führenden Gase- und Engineeringunternehmen der Welt. Mit rund 65.500 Mitarbeitern ist Linde in mehr als 100 Ländern vertreten.



Die Strategie der Linde Group ist auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Der gezielte Ausbau des internationalen Geschäfts mit zukunftsweisenden Produkten und Dienstleistungen steht dabei im Mittelpunkt. Linde handelt verantwortlich gegenüber Aktionären, Geschäftspartnern, Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt - weltweit, in jedem Geschäftsbereich, jeder Region und an jedem Standort. Linde entwickelt Technologien und Produkte, die Kundennutzen mit einem Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung verbinden.



Informationen über The Linde Group finden Sie online unter www.linde.com. (11.04.2017/ac/a/d)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Fusion von Linde mit Praxair stößt auf Widerstand - AktiennewsNoch im Laufe dieses Monats wollen das Münchener DAX-Unternehmen Linde (ISIN: DE0006483001, WKN: 648300, Ticker-Symbol: LIN, Nasdaq OTC-Symbol: LNAGF) und der US-Gasekonzern Praxair (ISIN: US74005P1049, WKN: 884364, Ticker-Symbol: PXR) ihren Zusammenschluss in Höhe von knapp 65 Milliarden US-Dollar beschließen, so die Experten von Union Investment im aktuellen "Marktticker".Doch der geplante Fusionsvertrag stehe nun in der Schwebe: Aus Sorge vor massivem Stellenabbau sei die mit sechs Stimmen im zwölfköpfigen Linde-Aufsichtsrat vertretene Arbeitnehmervertretung nicht bereit, der Transaktion zuzustimmen. Es gelte als sicher, dass die sechs Vertreter der Kapitalseite geschlossen für die Fusion stimmen würden. Somit kämees zum Patt. Linde-Aufsichtsratchef Wolfgang Reitzle sei nach Presseberichten jedoch bereit, von seinem doppelten Stimmrecht Gebrauch zu machen und für eine Mehrheit zu sorgen.Eine solche Zustimmung zur Transaktion gegen den Willen der Arbeitnehmerseite berge Zündstoff: Sie könne innerhalb des Unternehmens für ein nachhaltig schlechtes Klima sorgen, weshalb selbst der Vorstandsvorsitzende von Linde, Aldo Belloni, ein "Nein" der Arbeitnehmer kritisch sehe. Auch die Politik sehe eine Akzeptanz der Arbeitnehmerseite des Zusammenschlusses als notwendig an. Die kommenden Wochen würden zeigen, inwiefern sich beide Seiten doch noch annähern könnten. (Marktticker vom 07.04.2017)