Börsenplätze Funkwerk-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs Funkwerk-Aktie:

21,80 EUR +2,83% (22.06.2020, 11:30)



ISIN Funkwerk-Aktie:

DE0005753149



WKN Funkwerk-Aktie:

575314



Ticker-Symbol Funkwerk-Aktie:

FEW



Kurzprofil Funkwerk AG



Die Funkwerk AG (ISIN: DE0005753149, WKN: 575314, Ticker-Symbol: FEW) bietet technologische Kommunikations-, Informations- und Sicherheitssysteme. Die Konzepte des Unternehmens werden von Bahnbetrieben, Industrieunternehmen und Institutionen verwendet, um Arbeitsabläufe zu managen, zu rationalisieren und operative Abläufe in Verkehr, Logistik, Gebäuden sowie öffentlichen Einrichtungen zu optimieren. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem mobilen Schienenverkehr. Offeriert werden professionelle Kommunikations-, Überwachungs-, Informations- und Leitsysteme. Des Weiteren stellt das Unternehmen Kommunikationseinrichtungen sowie mobile Systemlösungen zur Überwachung und Steuerung für Fahrzeuge her. Zum Kundenstamm zählen Gesellschaften im Bereich Infrastruktur und Schienenverkehr, Behörden und Unternehmen. (22.06.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - Funkwerk-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Funkwerk AG (ISIN: DE0005753149, WKN: 575314, Ticker-Symbol: FEW) unter die Lupe.Nachdem das letzte Jahr der Funkwerk AG umsatzseitig mit einem Anstieg um knapp 15% auf 94,8 Mio. Euro zwar zufriedenstellend, ergebnisseitig aber durch die Insolvenz der Beteiligung Euromicron enttäuschend ausgefallen sei, könnte 2020 am Ende besser enden, als es zwischenzeitlich den Anschein gehabt habe. Denn die Corona-Krise, die vielerorts für reduzierte Umsatz- und Ergebnisprognosen sorge, könnte in Form des staatlichen Konjunkturprogramms für Funkwerk zu einem Glücksfall werden.Ausschlaggebend dafür seien die geplanten Zuschüsse an die Bahnunternehmen, um die Digitalisierung der Kommunikationsinfrastruktur im Bahnbereich zu forcieren. Als führender Anbieter für Kommunikationssysteme im Bahnbereich könnte Funkwerk davon erheblich profitieren und die im Zuge der Bekanntgabe der Jahreszahlen mit Verweis auf Corona unter Vorbehalt gestellte Prognose doch noch erreichen oder gar übertreffen. Diese habe ein gleichbleibendes Umsatzniveau und ein deutlich verbessertes operatives Ergebnis vorgesehen. Für einen weiteren positiven Effekt könnte die Übernahme des Geschäftsfelds Zugfunk der Strabag Infrastructure & Safety Solutions GmbH (SISS) sorgen, mit der Funkwerk die eigene Marktstellung weiter ausbaue.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link