Kurzprofil Funkwerk AG



Die Funkwerk AG (ISIN: DE0005753149, WKN: 575314, Ticker-Symbol: FEW) bietet technologische Kommunikations-, Informations- und Sicherheitssysteme. Die Konzepte des Unternehmens werden von Bahnbetrieben, Industrieunternehmen und Institutionen verwendet, um Arbeitsabläufe zu managen, zu rationalisieren und operative Abläufe in Verkehr, Logistik, Gebäuden sowie öffentlichen Einrichtungen zu optimieren. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem mobilen Schienenverkehr. Offeriert werden professionelle Kommunikations-, Überwachungs-, Informations- und Leitsysteme. Des Weiteren stellt das Unternehmen Kommunikationseinrichtungen sowie mobile Systemlösungen zur Überwachung und Steuerung für Fahrzeuge her. Zum Kundenstamm zählen Gesellschaften im Bereich Infrastruktur und Schienenverkehr, Behörden und Unternehmen. (06.09.2021/ac/a/nw)







Krefeld (www.aktiencheck.de) - Funkwerk-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Funkwerk AG (ISIN: DE0005753149, WKN: 575314, Ticker-Symbol: FEW) unter die Lupe.Die Geschäfte von Funkwerk würden hervorragend laufen. Im ersten Halbjahr habe der Umsatz um 25,3% auf 58,0 Mio. Euro zugelegt, EBIT (+71% auf 12,8 Mio. Euro) und Nettogewinn (+58% auf 9,0 Mio. Euro) seien noch deutlich stärker vorangekommen. Hilfreich dabei sei ein Förderprojekt für den Zugfunk gewesen, das (nach einer Verlängerung) bis Ende 2022 laufen werde. Aber auch ansonsten sei die Nachfrage gut, was auch der um ein Drittel auf 63,4 Mio. Euro gestiegene Auftragseingang zeige. Das Management habe dieUmsatzprognose auf 115 bis 120 Mio. Euro angehoben, erwarte eine mindestens stabile EBIT-Marge und baue die Kapazitäten am Hauptstandort weiter aus.Die Funkwerk-Aktie bleibt auch nach der starken Performance weiter attraktiv. Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" erhöhen das Kursziel auf 45 Euro und bleiben engagiert. (Ausgabe 34/September 2021)