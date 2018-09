Seit der Finanzkrise habe die lockere Geldpolitik der Notenbanken mit rekordniedrigen Zinsen und großen Anleihekaufprogrammen dazu beigetragen, die Weltwirtschaft in Gang zu halten. Straffe die FED die Geldpolitik schneller als erwartet, dürfte das Turbulenzen an den Finanzmärkten hervorrufen. Bisher hätten die Anleger die Erwartung in den Kursen eingepreist, dass sich die FED mit den geldpolitischen Straffungen Zeit lassen werde.



Neben dem Steuerpaket sei Donald Trumps Handelskrieg ein weiterer Auslöser für die anhaltenden Unruhen, die noch weiter eskalieren könnten. Trump habe unter anderem Strafzölle auf zahlreiche chinesische Waren verhängt, um Unternehmen und Arbeitsplätze in den USA zu schützen.



Mit seiner Handelspolitik habe der Präsident andere Länder dazu genötigt, ihre Wirtschaftspolitik zu verändern. Als Reaktion auf die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen des Handelskriegs habe die Chinesische Zentralbank eine Kehrtwende vollzogen und lockere nun die Geldpolitik anstatt sie zu straffen. Doch das könne Herausforderungen mit sich bringen.



So könnte in China eine Kreditkrise entflammen, sei doch die Verschuldung seit der Finanzkrise explodiert und mache heute 250 Prozent des BIP aus. Zum Vergleich: Vor zehn Jahren habe der Wert bei 120 Prozent gelegen. Eine Kreditkrise in China sei eine der größten Gefahren für die Weltwirtschaft, und die chinesischen Behörden würden sich schon lange darauf konzentrieren, das Kreditwachstum zu senken. Jetzt seien sie zu geldpolitischen Lockerungen gezwungen, die diese Bemühungen untergraben könnten.



Zusammenfassend habe Donald Trumps populistische Politik die Weltwirtschaft in eine Situation gebracht, in der die globalen wirtschaftlichen Interessenskonflikte und das Risiko für eine größere Marktkorrektur gestiegen seien. Trotzdem halten wir jedoch an unserer Übergewichtung in Aktien fest, so die Experten von Danske Invest.



Trotz des steigenden Risikos ist unser Hauptszenario weiterhin, dass der globale Konjunkturaufschwung intakt bleibt und Aktien in den kommenden zwölf Monaten eine deutlich höhere Rendite erzielen werden als Anleihen, so die Experten von Danske Invest. Die politischen Turbulenzen würden die Stimmung an den Finanzmärkten beeinträchtigen und es bestehe das Risiko, dass sich dies auf die wirtschaftliche Entwicklung ausweite. Doch im Augenblick sähen die Experten von Danske Invest keine konkreten Anzeichen dafür, dass sich diese Gefahr in naher Zukunft materialisieren werde. (24.09.2018/ac/a/m)







Kopenhagen (www.aktiencheck.de) - Die Wirtschaftspolitik von US-Präsident Donald Trump ist heftig umstritten. Für Tine Choi, Chefstrategin bei Danske Invest, stellt sie das größte Risiko für die Finanzmärkte dar - und das in vielerlei Hinsicht.Von der Krise in der Türkei bis hin zu den Sanktionen gegen Iran und Russland: 2018 sei ein Sturm an politischen und geopolitischen Risiken über die Finanzmärkte hinweggefegt und habe Kursschwankungen ausgelöst. Doch als das größte Risiko für die Finanzmärkte sei der Populismus zu sehen, genauer gesagt Donald Trump. Der US-Präsident treibe gleich an mehreren Schauplätzen ein gefährliches Spiel mit der Wirtschaft, um seine Popularität im Heimatland zu festigen. In Donald Trumps politischer Agenda gehe es vordergründig um die Erfüllung seiner Wahlversprechen. Dies möge an sich ehrenwert sein, berge aber zugleich das Risiko für eine größere Wirtschafts- und Finanzkrise.Ende 2017 habe der US-Präsident ein Steuerpaket verabschiedet, das herkömmlichen konjunkturpolitischen Überlegungen widerspreche und das Wirtschaftswachstum und die ökonomische Aktivität zusätzlich angeheizt habe. Mitten im Aufschwung habe Trump die größte finanzpolitische Lockerung seit den 1960er Jahren durchgesetzt und damit gleichzeitig auch die erste prozyklische Lockerung seit dieser Zeit. Andernorts stimuliere man die Wirtschaft normalerweise, um sie in Gang zu bringen, und nicht, um vom vierten in den sechsten Gang zu schalten.Außerdem könne das hohe Wirtschaftswachstum die Inflation schneller als erwartet in die Höhe treiben. Die US-Wirtschaft sei selten stärker gewesen als heute, und auf dem Arbeitsmarkt gebe es aktuell so viele freie Stellen, dass alle arbeitslosen Bürger einen Job fänden, wenn sie die entsprechenden Qualifikationen besäßen. Das könne die US-Amerikanische Zentralbank (FED) dazu zwingen, das Tempo der geldpolitischen Straffungen zu erhöhen.