Kurzprofil FuelCell Energy Inc.:



FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H5028, WKN: A2ABRE, Ticker-Symbol: FEY, Nasdaq-Symbol: FCEL) ist ein in den USA beheimatetes Unternehmen aus den Branchen Spezialmaschinenbau und Erneuerbare Energien. (07.11.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FuelCell Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazins "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H5028, WKN: A2ABRE, Ticker-Symbol: FEY, Nasdaq-Symbol: FCEL) unter die Lupe.FuelCell Energy habe eine Verianbarung mit ExxonMobile erweitert. Die Aktie habe sich daraufhin am Mittwoch an der Wall Street verdoppelt. Dem Brennstoffzellen-Anbieter gehe aber alles andere als gut. Ob der neue Deal mit ExxonMobile die Wende bringe, stehe noch in den Sternen. FuelCell Energy bleibe ein wilder Zock, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazins "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 07.11.2019)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazins "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze FuelCell Energy-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs FuelCell Energy-Aktie:0,44 Euro +1,36% (11.03.2019, 10:46)