Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FuelCell Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol Deutschland: FEY2, NASDAQ-Ticker-Symbol: FCEL) unter die Lupe.Der Brennstoffzellen-Kraftwerkbetreiber FuelCell Energy habe offenbar Probleme mit mehreren öffentlichen Ausschreibungen: Wie das Unternehmen mitgeteilt habe, seien FuelCell die Zuschläge für drei Projekte aberkannt worden. Die Aktie habe sich davon nicht beirren lassen und sei auf ein neues 52-Wochen-Hoch gestiegen. Trotzdem sei bei FuelCell weiter vorsichtig geboten.In einer Unternehmensmitteilung mache der FuelCell-Ceo Jason Few seinem Ärger Luft: "In jeder Hinsicht war dies völlig unangemessen und zeigt, dass der eigene Prozess von DEEP/ PURA nicht integer ist."Damit wettere der Firmenlenker gegen die Entscheidung der Regierungsbehörde, die die zuvor genehmigten staatlichen RFP-Auszeichnungen für drei Brennstoffzellenprojekte im Rahmen des Shared Clean Energy-Facilility-Programms nicht ordnungsgemäß widerrufen habe.Pikant: Laut FuelCell Energy seien die Aufträge dieser öffentlichen Ausschreibung an Solarentwicklungsprojekte vergeben worden, die zuvor von der Regulierungsbehörde für öffentliche Versorgungsunternehmen disqualifiziert worden seien."Der Aktionär" habe bereits in Ausgabe 50/20 vor der Überbewertung von FuelCell Energy gewarnt. Mit der jüngsten Kursrally sei diese weiter gestiegen, werde fundamental nach wie vor jedoch nicht untermauert. Stattdessen sei das Kursfeuerwerk durch den Hype um Wasserstoff im Allgemeinen getrieben.Investierte sollten die Kursgewinne nun realisieren, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.12.2020)