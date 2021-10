Tradegate-Aktienkurs FuelCell Energy-Aktie:

7,40 EUR +15,95% (18.10.2021, 18:46)



NASDAQ-Aktienkurs FuelCell Energy-Aktie:

8,525 USD +15,36% (18.10.2021, 18:32)



ISIN FuelCell Energy-Aktie:

US35952H6018



WKN FuelCell Energy-Aktie:

A2PKHA



Ticker-Symbol FuelCell Energy-Aktie:

FEY2



NASDAQ-Symbol FuelCell Energy-Aktie:

FCEL



Kurzprofil FuelCell Energy Inc.:



FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, NASDAQ-Symbol: FCEL) ist ein in den USA beheimatetes Unternehmen aus den Branchen Spezialmaschinenbau und Erneuerbare Energien. (18.10.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FuelCell Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, NASDAQ-Symbol: FCEL) unter die Lupe.Die FuelCell Energy-Aktie starte mit einem saftigen Kurssprung in die Handelswoche. Neuigkeiten seitens des US-Unternehmens, die die starke Kursbewegung begründen würden, gebe es bisher nicht. Charttechnisch betrachtet sehe es allerdings nun interessant aus.Die FuelCell-Energy-Aktie habe am Montag mit einer rund 4%-igen Kurslücke nach oben geöffnet. Rund 45 Minuten nach Handelsbeginn habe sie über 17% im Plus notiert und sei mit 49 Mio. Anteilscheinen die meist gehandelte Aktie an den US-Börsen gewesen. Des Weiteren seien laut Bloomberg am heutigen Montag zehnmal mehr Optionen gehandelt worden als durchschnittlich an den vergangenen 20 Tagen.Das Chartbild sehe nun für Trader verlockend aus. Die Widerstände am August- und September-Hoch bei 7,86 und 8,31 USD hätten dank des starken Anstiegs überwunden werden können. Schließe die FuelCell Energy-Aktie heute über diesen Marken, werde ein starkes Kaufsignal ausgelöst. Das nächste Etappenziel liege dann an der 10-USD-Marke. Darüber gelte es die massive Widerstandszone zwischen 10,80 und 12,70 USD zu knacken.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze FuelCell Energy-Aktie: