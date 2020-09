Nasdaq-Aktienkurs FuelCell Energy-Aktie:

Kurzprofil FuelCell Energy Inc.:



FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H5028, WKN: A2ABRE, Ticker-Symbol: FEY, Nasdaq-Symbol: FCEL) ist ein in den USA beheimatetes Unternehmen aus den Branchen Spezialmaschinenbau und Erneuerbare Energien. (17.09.2020/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - FuelCell Energy-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H5028, WKN: A2ABRE, Ticker-Symbol: FEY, Nasdaq-Symbol: FCEL) charttechnisch unter die Lupe.Nach einem dramatischen Kursverfall und einem absoluten Ausverkaufstief bei 0,13 USD habe die Aktie von FuelCell Energy im Jahresverlauf 2019 einen Boden ausgebildet. Seither habe das Papier einen Aufwärtstrendkanal etablieren können. Im Verlauf des beschriebenen Erholungstrends pendele der Titel in den letzten Monaten allerdings in einer Tradingrange zwischen 2 USD und 3,50 USD seitwärts. Eine interessante Tradinggelegenheit ergebe sich aus dem jüngsten Ausloten der unteren Begrenzung der angeführten Schiebezone. Das Fibonacci-Cluster aus zwei unterschiedlichen Retracements (2,22/2,16 USD) bilde den Ausgangspunkt zu einer massiven Kumulationsunterstützung, welche sich zusätzlich aus der 200-Tage-Linie (akt. bei 2,05 USD) sowie den Tiefs der letzten Monate zwischen 2,16 USD und 2,03 USD speise. Dieses Sprungbrett dürfte die Aktie für einen erneuten Aufwärtsimpuls nutzen. Perspektivisch würden die Analysten sogar das obere Ende der o. g. Tradingrange für erreichbar halten. Ein wichtiges Etappenziel auf dem Weg in diese Region würden die Hochs vom 1. Quartal 2020 bei rund 2,90 USD. definieren Die angeführte Bastion bei gut 2 USD sei indes als Stop-Loss prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 17.09.2020)