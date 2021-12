Börsenplätze FuelCell Energy-Aktie:



FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, NASDAQ-Symbol: FCEL) ist ein in den USA beheimatetes Unternehmen aus den Branchen Spezialmaschinenbau und Erneuerbare Energien. (29.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FuelCell Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, NASDAQ-Symbol: FCEL) unter die Lupe.Die Aktie von FuelCell Energy gerate im vorbörslichen Handel deutlich unter Druck. Der Grund hierfür seien schwache Quartalszahlen, die das Unternehmen am Mittwoch gemeldet habe. Anleger würden enttäuscht auf den unerwartet hohen Verlust für das vierte Quartal reagieren, in dem der Umsatz überraschend zurückgegangen sei.Der Nettoverlust für das vierte Quartal bis zum 31. Oktober habe rund 25 Millionen Dollar oder 7 US-Cent pro Aktie betragen. Im Vorjahreszeitraum habe sich der Fehlbetrag lediglich auf 19,7 Millionen Dollar oder 8 Cent pro Aktie belaufen. Dieser Umstand liege an der gestiegenen Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die von Bloomberg befragten Analysten hätten mit einem Nettoverlust von lediglich 12,2 Millionen Dollar oder vier Cent je Papier gerechnet.Der Gesamtumsatz sei um 18 Prozent auf 13,9 Millionen Dollar gesunken, während Analysten einen Anstieg um 28 Prozent auf 21,8 Millionen Dollar erwartet hätten. Der Umsatzrückgang sei durch einen Rückgang von 5,4 Millionen Dollar oder 102 Prozent bei den Serviceverträgen und Lizenzeinnahmen begründet worden. Dies liege dem Unternehmen zufolge daran, dass im vierten Quartal kein Modulaustausch stattgefunden habe.Der überraschende Umsatzrückgang und der unerwartet hohe Verlust hätten bei Anlegern für Ernüchterung gesorgt. Mit dem vorbörslichen Kursrutsch auf 5,06 Dollar falle die FuelCell-Aktie auf ein 13-Monats-Tief. Sollte der Unterstützungsbereich zwischen 5,34 und 6,00 Dollar nachhaltig unterschritten werden, drohe weiteres Ungemach.Anleger setzen auf keinen schnellen Rebound und machen einen Bogen um die FuelCell Energy-Aktie, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link