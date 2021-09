Börsenplätze FuelCell Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs FuelCell Energy-Aktie:

5,532 EUR +16,12% (14.09.2021, 19:49)



NASDAQ-Aktienkurs FuelCell Energy-Aktie:

6,475 USD +15,21% (14.09.2021, 19:40)



ISIN FuelCell Energy-Aktie:

US35952H6018



WKN FuelCell Energy-Aktie:

A2PKHA



Ticker-Symbol FuelCell Energy-Aktie:

FEY2



NASDAQ-Symbol FuelCell Energy-Aktie:

FCEL



Kurzprofil FuelCell Energy Inc.:



FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, NASDAQ-Symbol: FCEL) ist ein in den USA beheimatetes Unternehmen aus den Branchen Spezialmaschinenbau und Erneuerbare Energien. (14.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FuelCell Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Brennstoffzellenherstellers FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, NASDAQ-Symbol: FCEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Boom! Mehr als 30 Prozent steige der Kurs der FuelCell-Aktie heute, bevor der Kurs etwa die Hälfte seiner Gewinne wieder abgebe. Die Umsätze im US-Handel seien dabei hoch wie seit Monaten nicht mehr. Grund für die Aufregung der Anleger: FuelCell habe heute seine Ergebnisse für das abgelaufene Quartal vorgelegt.Die wichtigsten Punkte: Der Umsatz sei auf 26,8 Millionen Dollar gestiegen nach 18,7 Millionen im Vorjahreszeitraum. Bruttogewinn: 1,1 Millionen Dollar nach einem Verlust von 3,1 Millionen. Im Bereich "Loss from operations" habe es hingegen mit einem Minus von 10,6 Millionen Dollar kaum Fortschritte gegenüber dem Vorjahr (-10,8 Millionen) gegeben.Charttechnisch sende die Aktie mit dem heutigen Anstieg mal wieder ein Lebenszeichen. Im Februar hätten Anteile noch für mehr als 29 Dollar je Aktie die Besitzer gewechselt. Dann sei der Kurs in einen steilen Abwärtstrend übergegangen. Zuletzt sei die Aktie zu einem Kurs von unter 6 Dollar gehandelt worden. Plug Power . Der Aktienkurs des US-Unternehmens liege ebenfalls im Plus. Längerfristig betrachtet, würden Wasserstoff-Aktien aber überwiegend noch tief in einer Korrektur stecken. Einzelinvestments würden sicher daher vorerst eher nicht auf drängen. FuelCell und Plug Power sind aber Mitglieder im E-Wasserstoff Nordamerika Index, der Anlegern ein einfaches, diversifiziertes Investment in die Branche ermöglicht, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.09.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit den Emittenten von Finanzinstrumenten Morgan Stanley, HSBC Trinkaus und Vontobel hat die Börsenmedien AG eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach sie den Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link