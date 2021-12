Börsenplätze FuelCell Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs FuelCell Energy-Aktie:

4,478 EUR -0,25% (30.12.2021, 12:01)



NASDAQ-Aktienkurs FuelCell Energy-Aktie:

5,11 USD -12,95% (29.12.2021, 22:00)



ISIN FuelCell Energy-Aktie:

US35952H6018



WKN FuelCell Energy-Aktie:

A2PKHA



Ticker-Symbol FuelCell Energy-Aktie:

FEY2



NASDAQ-Symbol FuelCell Energy-Aktie:

FCEL



Kurzprofil FuelCell Energy Inc.:



FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, NASDAQ-Symbol: FCEL) ist ein in den USA beheimatetes Unternehmen aus den Branchen Spezialmaschinenbau und Erneuerbare Energien. (30.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FuelCell Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, NASDAQ-Symbol: FCEL) unter die Lupe.Das Papier des Wasserstoff-Spezialisten habe es am gestrigen Mittwoch übel erwischt. Nachdem FuelCell Energy einen unerwartet hohen Verlust sowie einen Umsatzrückgang gemeldet habe, habe die Aktie 13 Prozent verloren. Diese Marken seien nach dem Abverkauf jetzt wichtig.Letzte Woche habe es noch den Anschein gemacht, dass sich die FuelCell Energy-Aktie nach dem Abverkauf zwischen Mitte November und Dezember an dem Unterstützungsbereich zwischen 5,34 und 6,00 Dollar fangen könne. Infolge des Abverkaufs nach den Zahlen am Mittwoch notiere sie nun aber deutlich unter dieser Zone und habe damit ein Verkaufssignal ausgelöst. Hinzu komme, dass die Aktie jetzt unter den stark gehandelten Preisbereich zwischen 5,00 und 6,60 Dollar gefallen sei.Könne der Titel diesen Bereich nicht innerhalb der nächsten Handelstage erfolgreich zurückerobern, dürften weitere Rücksetzer folgen. Da keine charttechnischen Unterstützungen in der Nähe verlaufen würden, dürften die nächsten Ziele die Volume-Peaks bei 4,50 Dollar, darunter bei 3,00 Dollar, sein.Mit einem schnellen Rebound ist nicht zu rechnen, Anleger machen einen Bogen um die FuelCell Energy-Aktie, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link