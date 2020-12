Nasdaq-Aktienkurs FuelCell Energy-Aktie:

Kurzprofil FuelCell Energy Inc.:



FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, Nasdaq-Symbol: FCEL) ist ein in den USA beheimatetes Unternehmen aus den Branchen Spezialmaschinenbau und Erneuerbare Energien. (10.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - FuelCell Energy-Chartanalyse von XTB:Die Experten von XTB nehmen in einer aktuellen Chartanalyse die Aktie von FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, Nasdaq-Symbol: FCEL) unter die Lupe.Die Aktie von FuelCell Energy könnte in dieser Woche nochmals die 9-Dollar-Marke testen, nachdem der gestrige Rückgang an einem wichtigen Unterstützungsbereich gestoppt worden sei. Der Kurs habe sich in den letzten Handelsstunden der US-Sitzung stabilisiert und habe zurück in den mehrtägigen Aufwärtstrendkanal sowie in das obere Bollinger Band gebracht werden können. Die Bullen würden versuchen, sich von dem Einbruch der letzten Woche zu erholen, nachdem Ende November der höchste Stand seit Februar 2019 erreicht worden sei.Der 3-Perioden RSI habe gestern fast den überverkauften Bereich erreicht, was die technische Ausgangslage ebenfalls attraktiv erscheinen lasse. Der heutige Eröffnungskurs könnte dies bestätigen oder dazu führen, dass die Tiefs vom Mittwoch bei 6,60 Dollar wieder stärken in den Fokus rücken, so die Experten von XTB. (Analyse vom 10.12.2020)Börsenplätze FuelCell Energy-Aktie:Tradegate-Aktienkurs FuelCell Energy-Aktie:6,521 EUR -3,29% (10.12.2020, 14:05)