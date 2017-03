Nasdaq-Aktienkurs FuelCell Energy-Aktie:

Arlington (www.aktiencheck.de) - FuelCell Energy-Aktienanalyse von Analyst Carter Driscoll von FBR Capital Markets:Aktienanalyst Carter Driscoll vom Investmenthaus FBR Capital Markets rechnet laut einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin mit einer marktkonformen Kursentwicklung bei den Aktien von FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H5028, WKN: A2ABRE, Ticker-Symbol: FEY, Nasdaq-Symbol: FCEL).FuelCell Energy Inc. habe schwache Quartalszahlen berichtet. Sowohl die Erlöse als auch das Ergebnis je Aktie seien hinter den Erwartungen des Marktes zurückgeblieben. Die EPS-Ebene sei von einer Anpassung der Kostenstrukturen beeinträchtigt worden.Die Produktumsätze seien sehr schwach gewesen, da FuelCell Energy mehr Elektrizität mittels Stromabnahmedeals (PPA) verkauft habe als Brennstoffzellen-Equipment. Diese Umstellung dürfte in 2017 noch weiter an Tempo zulegen, da die Wirtschaftlichkeit in der Bilanz verbleibender PPA’s besser sei als Equipment-Verkäufe.Nach dem Auslaufen von Steuervergünstigungen rechne FuelCell Energy mit einer Kosten-Wettbewerbsfähigkeit. Analyst Carter Driscoll sieht 2017 als Übergangsjahr für das Unternehmen an. Im zweiten Halbjahr sei wieder Umsatzwachstum möglich.Börsenplätze FuelCell Energy-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs FuelCell Energy-Aktie:1,31 Euro -0,23% (10.03.2017, 13:59)Tradegate-Aktienkurs FuelCell Energy-Aktie:1,40 Euro +4,01% (10.03.2017, 15:16)