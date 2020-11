Börsenplätze FuelCell Energy-Aktie:



4,66 EUR +8,20% (19.11.2019, 15:40)



5,10 USD +23,79% (18.11.2019, 22:00)



US35952H5028



A2ABRE



FEY



FCEL



FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H5028, WKN: A2ABRE, Ticker-Symbol: FEY, Nasdaq-Symbol: FCEL) ist ein in den USA beheimatetes Unternehmen aus den Branchen Spezialmaschinenbau und Erneuerbare Energien. (19.11.2020/ac/a/n)



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FuelCell Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H5028, WKN: A2ABRE, Ticker-Symbol: FEY, Nasdaq-Symbol: FCEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei der Aktie von FuelCell Energy sei der absolute Kurs-Wahnsinn ausgebrochen. Wegen der wiederaufkeimenden Hoffnung auf einen Durchbruch der Wasserstoff-Technologie, habe sich der Wert innerhalb der letzten vier Tage verdoppelt. J.P. Morgan habe zum Kauf geraten, heute aber seine Kaufempfehlung wieder gestrichen.Vor dem Ausbruch sei der Kurs seit Juni in einem Seitwärtstrend verlaufen und habe dabei zwischen 2,00 und 3,50 Dollar geschwankt. Am Montag habe der Wert dann über 30 Prozent zugelegt und sei damit aus der Seitwärts-Range erfolgreich ausgebrochen. Nachdem die Aktie am Dienstag eine kurze Verschnaufpause eingelegt habe, sei sie am Folgetag erneut 23 Prozent nach oben gesprungen.Mit dem gestrigen Schlusskurs bei 5,10 Dollar stehe das Papier knapp unter der Widerstandslinie bei 5,16 Dollar. Könne der Kurs die Rally heute fortsetzen und nachhaltig über dieser Marke notieren, wäre eine kurzfristige Aufwärtsbewegung bis rund 7,20 Dollar möglich. Sollte der Wert aber heute daran abprallen, rücke das Ausbruchsniveau bei 3,50 Euro wieder in den Fokus.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf potenzielle Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hält die Rechte hieran. Die Börsenmedien AG hat mit Morgan Stanley als Emittent des Finanzinstruments eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach die Börsenmedien AG Morgan Stanley eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley Vergütungen.