Kurzprofil FuelCell Energy Inc.:



FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, NASDAQ-Symbol: FCEL) ist ein in den USA beheimatetes Unternehmen aus den Branchen Spezialmaschinenbau und Erneuerbare Energien. (26.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FuelCell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Brennstoffzellenherstellers FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, NASDAQ-Symbol: FCEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die FuelCell-Energy-Aktie habe zwei harte Wochen hinter sich. Der branchenweite Abverkauf habe den steilen Höhenflug des Brennstoffzellenherstellers unterbrochen und den Titel in der Spitze um rund 50 Prozent abstürzen lassen. Auch heute sehe die Lage bei dem Wert wieder gefährlich aus.Der seit November anhaltende Höhenflug der FuelCell-Aktie habe am 10. Februar beim Mehrjahreshoch bei 29,44 Dollar vorerst ein Ende gefunden. Von dort aus habe der Wert zurückgesetzt und in den darauffolgenden Tagen die Trendlinie bei etwa 26 Dollar nach unten durchbrochen. Durch den branchenweiten Abverkauf bei den Wasserstoff-Aktien habe sich die Abwärtsbewegung beschleunigt, sodass der Wert bis Dienstag sogar in die Unterstützungszone zwischen 13,91 und 15,25 Dollar gefallen sei.Nachdem der Kurs die letzten beiden Tage versucht habe, die 50-Tage-Linie bei 16,84 Dollar nachhaltig zu überwinden, stehe er jetzt wieder deutlich darunter und generiere damit ein Verkaufssignal. Könne die Aktie diese Marke auch in den nächsten Tagen nicht zurückerobern, drohe ein erneuter Test der Unterstützungszone.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze FuelCell Energy-Aktie: