Ein Beispiel hierzu würden die jüngsten Meldungen über explodierende Energiepreise geben. Sie seien zwar stark gestiegen, das heiße aber nicht, dass sie in diesem Tempo weiter wachsen würden, wie es in manchen Medien angekündigt werde. Hintergrund für den kräftigen Anstieg sei die allmähliche Überwindung der Pandemie und das Einsetzen der Nachfrage. Die Produktion komme mit den noch vorhandenen Rohmaterialien der Nachfrage nicht nach, sodass Engpässe entstünden, Lieferungen verzögert würden und die Knappheit nur mit höheren Preisen überwunden werden könne. Doch das sei vorübergehend. Ob allerdings die Inflationsraten wieder auf das Vorkrisenniveau zurückfallen würden, wie das die meisten Zentralbanken versprechen würden, bleibe umstritten. Die Eurokommission stelle in ihren Frühindikatoren den Anstieg der Erwartungen dar.



Die Eurokommission schließe sich also der Meinung der Zentralbanken an, dass die Inflationsraten nur mittelfristig ansteigen und gegen Jahresende wieder sinken würden. Unberücksichtigt würden die Kosten- und Inflationssteigerungen aufgrund der zu erwartenden Maßnahmen für den Klimaschutz bleiben. Die Weltwirtschaft nehme rasch an Fahrt auf. Nur laufe das Herauffahren nicht so glatt wie das Herunterfahren. Logistikschwierigkeiten im Schiffsverkehr, Lieferengpässe bei Halbleitern oder Rohstoffen und damit explodierende Preise bei den Vorprodukten würden Handel und Industrie zu schaffen machen.



Unberücksichtigt lasse die Eurokommission die Auswirkungen der internationalen Verschuldung. Das aktuelle Beispiel mit der drohenden Pleite bei dem chinesischen Baugiganten Évergrande mit Schulden in Höhe von ca. USD 300 Milliarden würden die Konjunkturgefahren deutlich zeigen. Die Hoffnungen dort würden sich jetzt auf die Chinesische Zentralbank und ihre Rettungsmaßnahmen richten. Diese Gefahren könnten der wesentliche Grund für das Ausbleiben von Normalisierungen der immer noch ultra-expansiven Geldpolitik der wichtigsten Notenbanken in der Welt sein. Doch die Verschiebungen von Leitzinserhöhungen allein würden die Probleme nicht lösen.



In Zeiten steigender Teuerungsraten und wachsender Verschuldung sei man in historischen Vergleichen am besten in Edelmetallen engagiert gewesen. (Ausgabe vom 17.10.2021) (18.10.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nachdem der Economic Sentiment Indicator (ESI) der Eurokommission im Juli einen historischen Höchststand erreicht hatte, gab er im August ein wenig nach, stabilisierte sich aber wieder im September, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Das dritte Quartal habe sich in der Eurozone (EA) und in der Europäischen Union (EU) gegenüber dem zweiten Quartal auf einem hohen Niveau kaum geändert. Der Beschäftigungsindex dagegen sei auf den höchsten Stand seit September 2018 gestiegen. Der ESI sei deutlich über dem langfristigen Niveau (von 100) geblieben. Die Kapazitätsauslastung im Verarbeitenden Gewerbe sei nur noch wenig um 0,5% auf 83% in beiden Regionen gestiegen. Sie liege damit aber deutlich über dem langfristigen Niveau von 80,5%. Der Anteil im Verarbeitenden Gewerbe und in der Bauindustrie deute auf eine Knappheit von Beschäftigten und Rohmaterial.