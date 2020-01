Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach dem grandiosen Börsenjahr 2019 wäre es für die Aktienmärkte hilfreich, wenn in der Geopolitik eher ruhigere Töne angeschlagen würden und die Konjunkturindikatoren wieder etwas mehr Zuversicht ausstrahlten, so die Analysten der DekaBank.



Dazu würden die jüngsten Verlautbarungen von US-Präsident Trump, Mitte Januar ein erstes Handelsabkommen mit China unterzeichnen zu wollen, sowie seine Reiseabsichten zum Weltwirtschaftsforum nach Davos passen. Habe dies zunächst nach kooperativeren Schritten ausgesehen, so habe die amerikanische Militärattacke gegen den Iran auf irakischem Boden die politische Risikowahrnehmung an den Märkten schlagartig wieder anspringen lassen. Der schwelende Konflikt in der Region könnte mit einer weiteren Eskalation zumindest kurzfristig eine Belastung für die Aktienmärkte werden.



Für das neue Jahr würden an den Finanzmärkten die Konjunkturperspektiven eine zunehmende Rolle spielen. Denn die Erwartung, dass eine Rezession vermieden werde, sollte Bestätigung finden und sich stützend auswirken. Zur Veröffentlichung stehe in vorderster Reihe der US-Arbeitsmarktbericht an, der ebenso wie der ISM-Index für das Nicht-Verarbeitende Gewerbe von der Robustheit der US-Wirtschaft zeugen dürfte. Die deutschen Produktionsdaten für November sollten zwar leicht positiv ausfallen, sie würden aber nichts an der Einschätzung einer grundlegenden Schwäche in der hiesigen Industrie ändern. Von den Inflationsdaten in Euroland seien weder für die Aktien- noch für die Zinsmärkte wesentliche Impulse abzusehen. (06.01.2020/ac/a/m)



