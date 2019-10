Börsenplätze Fresenius-Aktie:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (29.10.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der Nord LB:Holger Fechner, Analyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF).Der Gesundheitskonzern habe in Q3 2019 den Konzernumsatz um 8% (Q1 & Q2 2019: +5%) auf EUR 8.842 Mio. (auf vergleichbarer Konzernbasis inklusive Währungseffekte ebenfalls +8%; währungsbereinigt: +6%) erhöhen können. Das organische Wachstum habe weiterhin 5% betragen. Akquisitionen und Desinvestitionen hätten eine geringe Auswirkung gehabt (+1%).Das Konzern-EBIT auf vergleichbarer Basis sei um 2% (währungsbereinigt: -1%) auf EUR 1.130 Mio. geklettert. Das EBIT vor Sondereinflüssen (inklusive IFRS 16-Effekt von EUR 23 Mio.) habe EUR 1.153 Mio. betragen. Der berichtete EBIT habe bei EUR 1.129 Mio. (+8%) gelegen. Das auf die Anteilseigner entfallende Konzernergebnis in 9M 2019 sei sich auf berichteter Basis um 9% (H1 noch -15%) auf EUR 1.368 Mio. gesunken (auf vergl. Basis Anstieg um 2%; währungsber.: 0%).Im Gegensatz zum Vorquartal seien bei Fresenius im Berichtsquartal größere negative Überraschungen ausgeblieben. Die zuletzt beim Umsatz erhöhte Prognose sei bestätigt worden. Damit festige sich das vom Management gezeichnete Bild einer nur zwischenzeitlichen Gewinnstagnation. Anschließend sollten die im "Jahr der Investitionen" getätigten Maßnahmen das Wachstum ab dem Geschäftsjahr 2020 wiederbeleben. Dabei könne das Wachstum aufgrund von Übernahmen stärker ausfallen. Den Aktionären seien bereits höhere Dividenden avisiert worden. Fechner sehe den Gesundheitskonzern auf einem guten Weg, die angestrebten Wachstumsziele zu erreichen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Fresenius SE & Co. KGaA": Keine vorhanden.