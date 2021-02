Wien (www.aktiencheck.de) - Fresenius (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) schaffte trotz herausfordernder Rahmenbedingungen in Q4 solide Zahlen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.HeidelbergCement SIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) habe ihr vorläufiges Zahlenwerk veröffentlicht und gehe für das Geschäftsjahr 2021 davon aus, dass sich die Nachfrage nach einem guten Start in vielen Märkten positiv entwickeln werde. Rückenwind ehe man vor allem durch Infrastrukturprogramme beispielsweise in den USA, Australien, Indien und Italien. Die Aktie habe 1,9% im Minus geschlossen.Mit den Spannungen am Markt für Kryptowährungen einhergehend habe auch die Aktie von Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Ticker-Symbol: TSLA) zwischenzeitlich um mehr als 7% verloren, ehe sie mit einem Minus von knapp 2% aus dem Handel gegangen sei. Durch das jüngste Engagement in der Höhe von USD 1,5 Mrd. in Bitcoin durch Tesla würden Analysten zunehmend eine Verbindung zwischen der Aktienkursentwicklung und dem Preis für die Kryptowährung sehen. Der Kursverfall der Tesla-Aktie (-12% seit Monatsbeginn) habe auch Folgen für Elon Musk selbst: Er müsse das Zepter für den reichsten Menschen der Welt wieder an Jeff Bezos abgeben. (24.02.2021/ac/a/d)