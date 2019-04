Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

52,30 EUR +0,02% (04.04.2019, 10:15)



XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

52,30 EUR -0,23% (04.04.2019, 10:00)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC Ticker Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (04.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Der Konzern mache Fortschritte bei seinem Geschäft mit Biotech-Nachahmer-Medikamenten (Biosimilars). Wie Fresenius am Mittwochabend bekannt gegeben habe, habe die Tochter Fresenius Kabi für den Rheuma-Blockbuster Humira - das umsatzstärkste Arzneimittel der Welt - die Zulassung in der EU erhalten. Die EU-Kommission habe die Freigabe für das Mittel mit dem Markennamen Idacio für alle Anwendungsgebiete des Referenzproduktes erteilt, so Fresenius. Idaco sei gleichzeitig das erste zugelassene Molekül aus dem Biosimilar-Portfolio von Kabi. Das Geschäft mit biopharmazeutisch hergestellten Nachahmer-Medikamenten habe die Gesellschaft 2017 von Merck übernommen und damit ein neues Geschäftsfeld erschlossen. Merck sei nach wie vor über umsatzbezogene Zahlungen an den Biosimilars-Erfolgen von Fresenius beteiligt.Im Oktober sei der Patentschutz für Humira vom US-Pharmakonzern Abbvie in Europa abgelaufen. Seitdem seien bereits einige Konkurrenten wie Mylan, Biogen, Amgen oder Novartis mit Nachahmerprodukten auf den Markt gedrängt. In den USA habe Abbvie noch "Schonfrist". Hier dürften erst ab 2023 Nachahmer-Arzneimittel auf den Markt drängen.Auch wenn Fresenius nicht der erste Konzern gewesen sei, der ein Nachahmer-Medikament für Humira in den EU auf den Markt habe bringen können, sei dies dennoch ein Meilenstein. Dementsprechend positiv habe der DAX-Titel am Mittwoch reagiert. Die Aktien sei mit einem Plus von 2,4 Prozent aus dem Handel gegangen, womit auch der Sprung auf ein neues Jahreshoch gelungen sei. Der Weg sei nun frei in Richtung der nächsten wichtigen Hürde in Form der 200-Tage-Linie. Investoren, die der Empfehlung des AKTIONÄR im vergangenen Jahre gefolgt seien, ein Abstauberlimit bei der Fresenius-Aktie zu legen, könnten sich nun bereits über Gewinne von gut 16 Prozent freuen.