28,43 EUR +10,82% (20.03.2020, 17:35)



28,155 EUR +9,89% (20.03.2020, 20:33)



DE0005785604



578560



FRE



FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (20.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizintechnik- und Gesundheitskonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Am heutigen Freitag habe der Aktie von Fresenius kein anderer DAX-Titel das Wasser reichen können. Das Papier habe 10,8 Prozent auf 28,43 Euro zugelegt. Damit sei Fresenius vor HeidelbergCement und der Allianz der Top-Gewinner des Tages im DAX. Zuvor sei die Aktie allerdings massiv eingebrochen. Seit dem Februarhoch bei 51,54 Euro habe sich das Papier zwischenzeitlich mehr als halbiert. "Der Hedgefonds Bridgewater hatte hier zuletzt massiv auf fallende Kurse gesetzt", habe ein Börsianer gesagt.Deutschlands größter Klinikbetreiber Fresenius unternehme einen neuen Anlauf, eine universelle digitale Plattform für Patienten aufzubauen. Fresenius übernehme über die Tochter Curalie den Frankfurter Software-Entwickler Digitale Gesundheitsgruppe (DGG), habe der DAX-Konzern am Mittwoch mitgeteilt. Damit entstehe eine offene Plattform, die Patienten mit digitaler Hilfe begleite - von der Prävention über die Ambulanz und stationäre Versorgung bis zur Nachsorge.Zuletzt hätten auch einige Analysten die Aktien Fresenius erneut unter die Lupe genommen. Die Experten von Kepler Cheuvreux seien aktuell bei ihrer Kaufempfehlung geblieben und sähen mit dem Kursziel von 62 Euro mehr als Verdopplungspotenzial. Der Medizinkonzern werde etwas Gegenwind spüren wegen der Corona-Krise, doch allzu stark dürfte dieser nicht sein, habe es in einer am Freitag vorliegenden Studie des Instituts geheißen.Nach dem massiven Kurssturz zuletzt zeichne sich derzeit eine Beruhigung ab. Unter 30 Euro ist die Aktie von Fresenius durchaus interessant, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.03.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link