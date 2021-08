Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (25.08.2021/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizinkonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) weiterhin zu kaufen.Fresenius SE & Co KGaA gliedere sich in vier Unternehmensbereiche: Fresenius Medical Care (Produkte und Dienstleistungen für Nierenkranke), Kabi (Produkte für chronisch und kritisch Kranke), Helios (Privatkliniken) und Vamed (Projekte im Gesundheitsbereich).Bei Fresenius Helios (Umsatz: +18,3% auf EUR 2,74 Mrd.), Europas führendem privaten Krankenhausbetreiber, habe sich in Q2/2021 eine anhaltende Erholung bei elektiven Behandlungen gezeigt. In Deutschland (+7% auf EUR 1,68 Mrd.) habe das Unternehmen nebstbei von der Akquisition der Malteser-Krankenhäuser (Beitrag von 4% zum Umsatzwachstum) und von der mit Modifikationen verlängerten Regelung der sogenannten Freihaltepauschalen (Abgeltung für die Zurverfügungstellung von meist intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten) profitiert, was die negativen COVID-19-Effekte abgemildert habe.Der Umsatz von Helios Spanien sei um 37% auf EUR 1,02 Mrd. nach einem stark durch COVID-19 beeinträchtigten Vorjahresquartal gestiegen. Das organische Wachstum habe 38% betragen und sei getrieben gewesen von der nachhaltig hohen Nachfrage nach Behandlungen sowie nach Dienstleitungen im Bereich der betrieblichen Gesundheitsvorsorge.Die Q2-Zahlen von Fresenius hätten über den Erwartungen der Analysten gelegen. Der Gesamtumsatz habe sich um 3,7% auf EUR 9,25 Mrd. erhöht (Konsens: EUR 9,03 Mrd.; währungsbereinigt +8%). Ohne negative COVID-19-Effekte hätte das Unternehmen ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 6% bis 7% generiert. Das Betriebsergebnis (EBIT) sei um 8,3% auf EUR 1,03 Mrd. gefallen (Konsens: EUR 1,02 Mrd.; währungsbereinigt -4%). Der währungsbereinigte Rückgang des EBIT sei im Wesentlichen negativ beeinflusst gewesen von Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit COVID-19 bei Fresenius Medical Care. Das bereinigte Nettoergebnis habe mit EUR 474 Mio. (+15,6%) komfortabel über den Analystenschätzungen von EUR 448,7 Mio. gelegen.Der Umsatz von Fresenius Vamed sei um 17,1% auf EUR 556 Mio. gestiegen, insbesondere das anteilsmäßig bedeutende Dienstleistungsgeschäft habe aufgrund steigender Fallzahlen im Reha-Geschäft mit einem Plus von 19% auf EUR 392 Mio. glänzen können, das Projektgeschäft habe um 12% auf EUR 164 Mio. zugelegt. Der Auftragseingang habe im zweiten Quartal 2021 EUR 713 Mio. betragen (Q2/2020: EUR 50 Mio.). Die ausgezeichnete Entwicklung sei insbesondere auf ein Projekt zur Errichtung eines schlüsselfertigen Krankenhauses in Wiener Neustadt zurückzuführen. Der Auftragsbestand zum 30. Juni 2021 habe bei EUR 3,64 Mrd. gelegen (31. Dezember 2020: EUR 3,06 Mrd.).Fresenius Kabi (generische Arzneimittel, klinische Ernährung und Infusionstherapien) habe sich im Berichtsquartal in den Schwellenmärkten mit einem ausgezeichneten Umsatz- und Ergebniswachstum gezeigt, besonders stark sei das Wachstum in China aufgrund der Normalisierung der Anzahl elektiver Behandlungen gewesen. In Europa sei der Umsatz von einer wegen der deutlichen COVID-19-Effekte niedrigen Vorjahresbasis um 12% gestiegen. Der Spartenumsatz sei währungsbereinigt um 8% auf EUR 1,76 Mrd. gestiegen, das Betriebsergebnis um 7% auf EUR 298 Mio.Nach einem starken Q2/2021 und angesichts der Fortschritte im konzernweiten Programm zur Verbesserung der Effizienz, aus dem bereits in diesem Jahr erste Einsparungen erwartet würden, habe Fresenius den Ergebnisausblick für das Geschäftsjahr 2021 erhöht. Das Unternehmen erwarte beim währungsbereinigten Konzernergebnis nun einen Anstieg im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Zuvor sei Fresenius von einer im Vergleich zum Vorjahr mindestens stabilen Entwicklung des währungsbereinigten Konzernergebnisses ausgegangen. Fresenius habe gleichzeitig seine Umsatzprognose bestätigt und erwarte weiterhin einen währungsbereinigten Anstieg des Konzernumsatzes im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich.Fresenius Medical Care (FMC; Produkte und Dienstleistungen mit chronischem Nierenversagen wie Dialysebehandlungen) leide nach wie vor unter negativen COVID-19-Effekten (Übersterblichkeit seiner Dialyse-Patienten infolge von COVID-19, höhere Personalkosten, erhebliche negative Währungseffekte), wenngleich sich die Übersterblichkeitsraten bei seinen Patienten zuletzt deutlich verringert hätten. Der Umsatz bei FMC habe sich in Q2/2021 um 5,2% auf EUR 4,32 Mrd. reduziert, währungsbereinigt ergebe sich ein Umsatzwachstum von rund 2%. Das EBIT sei um 35,4% auf EUR 424 Mio. gefallen.FMC habe seinen im Februar 2021 veröffentlichten Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 bestätigt. Das Unternehmen rechne mit einem Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich und einem Rückgang des Konzernergebnisses im hohen Zehner- bis mittleren Zwanziger-Prozentbereich gegenüber 2020. Dieser Ausblick basiere auf der Annahme, dass sich die Sterblichkeitsraten in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 normalisieren würden.Die Zahlen von Fresenius hätten in Q2/2021 wieder einmal über den Analystenschätzungen gelegen. Den Konzernergebnis-Ausblick habe das Management nicht ganz unerwartet angehoben. Die Performance von FMC sei zwar noch immer schaumgebremst, der Trend gehe jedoch in die richtige Richtung. Die Erholung der elektiven Verfahren habe zuletzt deutlich angezogen. Auch stimmt uns die Trendumkehr bei Vamed sehr positiv, insbesondere der Auftragseingang, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Die Analysten seien vom Investment Case Fresenius als stark diversifizierter Gesundheitskonzern und einem zuverlässigen Dividendenwachstum weiterhin klar überzeugt und würden in den nächsten Quartalen eine weitere Belebung des Geschäfts erwarten.Demgemäß erhöht Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, auch sein Kursziel von EUR 50 auf EUR 58 und bestätigt seine "Kauf"-Empfehlung für die Aktie von Fresenius. Salcher sei nach wie vor der Ansicht, dass die Bewertung der Aktie das Ertragswachstumsprofil sowie den stark defensiven Charakter dieser Erträge nicht adäquat widerspiegele. Auf Basis KGV 2022e und EV/EBIT 2022e spiegele die Fresenius-Aktie weiterhin immense - nach Einschätzung der Analysten der Raiffeisen Bank International AG in dieser Dimension nicht gerechtfertigte - Bewertungsabschläge von 48% bzw. 37% gegenüber seiner Vergleichsgruppe wider. (Analyse vom 25.08.2021)