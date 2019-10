Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (30.10.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Medizinkonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF).Das Q3-Zahlenwerk habe alles in allem im Rahmen der Analystenprognosen und der Markterwartungen gelegen. Das sehr solide organische Umsatzwachstum aus den ersten beiden Quartalen (Q2/2019: +5% y/y; Q1/2019: +5% y/y) habe der Medizinkonzern in Q3 (+5% y/y) aufrechterhalten können. Erneut hätten alle vier Bereiche hierzu beitragen können. Ergebnisseitig habe sich hinsichtlich der Bereiche ein aufgehelltes Bild gezeigt. Im Gegensatz zu Q2 und Q1 habe nur noch Helios negativ hervorgestochen. Die Guidance für das laufende Geschäftsjahr sei bestätigt worden (u.a. Umsatzwachstum (lfl. und wb.) 4% bis 7% y/y; bereinigtes Nettoergebnis (+/-0% y/y)). Der Verschuldungsgrad per Ende 2019 solle nach wie vor um das obere Ende der Zielspanne von 2,5 bis 3,0 (exkl. IFRS 16) liegen. Gottschalt bestätige seine Erwartungen (u.a. berichtetes EPS 2019e: 3,29 Euro; bereinigtes EPS 2019e: 3,37 Euro; berichtetes EPS 2020e: 3,56 Euro; bereinigtes EPS 2020e: 3,63 Euro).Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die Fresenius-Aktie weiterhin mit "halten" ein. Das Kursziel werde bei 51 Euro belassen. (Analyse vom 30.10.2019)Börsenplätze Fresenius-Aktie:XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:46,325 EUR +1,21% (30.10.2019, 11:38)