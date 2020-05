Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (14.05.2020/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Fresenius: Solider Jahresstart - AktienanalyseDer Gesundheitskonzern Fresenius (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) hat die Corona-Krise bislang ohne größere Schäden überstanden, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der Umsatz sei im ersten Quartal um acht Prozent auf 9,1 Mrd. Euro geklettert, währungsbereinigt habe das Plus sieben Prozent betragen. Das Konzernergebnis sei um zwei Prozent auf 465 Mio. Euro gestiegen. Bereinigt um Wechselkurseffekte bedeute das ein Plus von einem Prozent. Zu verdanken habe der Konzern den soliden Jahresstart unter anderem seiner Dialysetochter FMC, die ihren Umsatz im Auftaktquartal um neun Prozent auf 4,49 Mrd. Euro habe ausbauen können.Zudem habe Fresenius von einem Nachfrageschub wichtiger Medikamente und medizintechnischer Geräte zur Behandlung von Corona-Patienten in Europa und den USA profitiert. Ob das auch so bleibe? Zwar gehe Fresenius für das Gesamtjahr vorerst weiter von einem währungsbereinigten Umsatzplus von vier bis sieben Prozent und einem Zuwachs des Konzerngewinns von bis zu fünf Prozent aus. Vorstandschef Stephan Sturm habe aber betont, dass eine verlässliche Bewertung und Quantifizierung positiver und negativer Effekte der Pandemie derzeit noch nicht möglich seien.Zur Prognose inklusive Corona-Folgen wolle sich der Konzern erst im Juli äußern. Gleichzeitig habe der Firmenlenker die Aktionäre auf ein schwieriges zweites Quartal eingeschworen. Die Hauptlast der negativen Effekte durch Covid-19 sei im laufenden Jahresviertel zu erwarten, wobei insbesondere das Klinikgeschäft durch seine Aktivitäten in Spanien betroffen sei, so Sturm in einer Telefonkonferenz.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Fresenius-Aktie: