Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (30.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Fresenius traue sich beim Umsatz im Geschäftsjahr 2019 mehr zu. Der Gesundheitskonzern erwarte nach Vorlage der Zahlen zum zweiten Quartal ein Erlösplus von 4 bis 7%, vorher habe Fresenius einen Zuwachs von 3 bis 6% in Aussicht gestellt. An der Gewinnprognose, einen währungsbereinigten Nettogewinn auf Vorjahresniveau zu erzielen, halte das Unternehmen weiter fest.Im zweiten Quartal habe Fresenius 8,76 Milliarden Euro erlöst, Analysten hätten im Schnitt mit 8,72 Milliarden Euro gerechnet - ein Plus von 6%. Unter dem Strich stehe im Berichtszeitraum ein Nettogewinn von 471 Mio. Euro zu Buche.Die Fresenius-Gruppe habe in allen Unternehmensbereichen organisches Wachstum verzeichnet. In den Segmenten Fresenius Medical Care und Fresenius Helios habe der DAX-Konzern jedoch einen Einbruch beim EBIT hinnehmen müssen.Fresenius habe mit den Q2-Zahlen überzeugt. Die Aktie habe sich zuletzt im Bereich von 45,00 Euro stabilisieren können. Gelinge nun der Sprung aus dem mittelfristigen Abwärtstrend, dürften die Papiere Kurs in Richtung 200-Tage-Linie bei 48,76 Euro nehmen. Im Anschluss wäre der Weg bis zum April-Hoch bei 52,82 Euro frei, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link