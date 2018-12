Börsenplätze Fresenius-Aktie:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (20.12.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Matthias J. Kapfer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Nach dem massiven Abverkauf der Aktie würden neben positiven Analystenkommentaren auch Insiderkäufe die Anleger auf sich aufmerksam machen. Insbesondre in den letzten Wochen habe der Konzern auffallend viele Käufe von Mitarbeitern aus der obersten Führungsetage gemeldet. Neben Vorständen hätten auch Aufsichtsratsmitglieder bei den eigenen Aktien gut zugelangt.Dabei komme einiges zusammen. Insgesamt 14 Transaktionen habe es seit Anfang Dezember gegeben. Dementsprechend hätten in den letzten Wochen fast 27.000 Aktien mit einem Kaufvolumen von 1,1 Mio. Euro den Besitzer gewechselt.Auch die beiden wichtigsten Personen des Unternehmens hätten sich Aktien des eigenen Arbeitgebers ins Depot gelegt. Der Aufsichtsratsvorsitzende Gerd Krick habe Fresenius-Aktien in Höhe von rund 100.000 Euro gekauft, der Vorstandsvorsitzende Stephan Sturm habe im selben Zeitraum Anteilsscheine im Wert von mehr als 200.000 Euro erworben."Der Aktionär" sei vor Kurzem mit einem Abstauberlimit bei der Aktie eingestiegen. Aus charttechnischer Sicht sei nun vorerst Platz für eine Erholungsbewegung bis in den Bereich von 47,00 Euro.Anleger sollten ihre Position mit einem auf 37,80 Euro nachgezogenen Stopp nach unten absichern, so Matthias J. Kapfer von "Der Aktionär" in einer aktuellen Fresenius-Aktienanalyse. (Analyse vom 20.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link