Börsenplätze Fresenius-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

39,265 EUR +0,11% (04.11.2021, 15:13)



XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

39,315 EUR +1,29% (04.11.2021, 15:02)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC-Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (04.11.2021/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizinkonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) weiterhin zu kaufen.Fresenius habe trotz nochmals stärker auftretender negativer COVID-19-Effekte ganz ordentliche Q3-Zahlen berichten können und gleichzeitig seinen Ausblick für 2021 nochmals leicht angehoben. Die Aktie habe sich zuletzt recht mäßig entwickelt, was sich größtenteils auf die Unsicherheit des Marktes bei FMC bezogen habe. Salcher sei vom Investment Case Fresenius als stark diversifizierten Gesundheitskonzern mit zuverlässigem Dividendenwachstum weiterhin überzeugt und erwarte in den nächsten Quartalen eine Belebung des Geschäfts. Des Weiteren konstatiere der Analyst, dass die Bewertung der Aktie das Ertragswachstumsprofil sowie den stark defensiven Charakter dieser Erträge nicht adäquat widerspiegele. Auf Basis KGV 2022e und EV/EBIT 2022e spiegele die Fresenius-Aktie weiterhin massive - nach Einschätzung des Analysten in dieser Dimension nicht gerechtfertigte - Bewertungsabschläge von 55% bzw. 41% gegenüber seiner Peer Group wider.Nach den soliden Q3-Ergebnissen und der Anhebung der 2021er-Prognose erhöht Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, das Kursziel leicht von EUR 58 auf EUR 60, an seiner "Kauf"-Empfehlung für die Fresenius-Aktie hält er indes fest. (Analyse vom 04.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen zwölf Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity