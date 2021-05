ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (18.05.2021/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizinkonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) charttechnisch unter die Lupe.Mitte April und Anfang Mai hätten sie gleich mehrere charttechnische "Lichter am Ende des Tunnels" bei der Fresenius-Aktie ausgemacht. Aus dem "bullishen Keil" der letzten vier Jahre habe der Titel in der Zwischenzeit bereits deutlich Kapital schlagen können. Dennoch würden die Kerzenmuster auf Quartalsbasis, die Bodenbildung im Verlauf der Relativen Stärke (Levy) sowie das MACD-Kaufsignal auf historisch niedrigem Niveau auch weiterhin den langfristigen Gezeitenwandel dokumentieren. Dazu passe ein weiteres ganz besonderes Phänomen: Mit Hilfe eines eher defensiven Handelsansatzes würden die Analysten die Faktoren "Momentum" und "Low Volatility" verbinden. Eher offensiv sei dagegen ein Modell ausgerichtet, welches auf insgesamt sieben trendfolgenden Kriterien aufbaue. Beide Vorgehensweisen würden derzeit "grünes Licht" für die Fresenius-Aktie signalisieren, was nur sehr selten vorkomme. Die Kombination aus dem Hoch von Juni 2020 (46,51 EUR) und der 38-Monats-Glättung (akt. bei 46,90 EUR) sei nur noch einen Wimpernschlag entfernt. Danach würden die horizontalen Hürden bei rund 52 EUR den nächsten Widerstandsbereich definieren, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 18.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Fresenius-Aktie:44,96 EUR -0,32% (18.05.2021, 10:35)XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:44,995 EUR -0,52% (18.05.2021, 10:21)