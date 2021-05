XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

41,59 EUR +0,47% (06.05.2021, 17:37)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (07.05.2021/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizinkonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) charttechnisch unter die Lupe.Gleich mehrere charttechnische "Lichter am Ende des Tunnels" hätten sie Mitte April bei der Fresenius-Aktie ausgemacht. Zunächst sei in diesem Kontext das "Hammer"-Umkehrmuster auf Quartalsbasis zu nennen, dem in den ersten drei Monaten 2021 ein "doji" mit markanter Lunte gefolgt sei. Der durch diese Kerzenmuster erkennbare Gezeitenwandel spiegele sich darüber hinaus in verschiedenen Indikatoren wider. So liege im Verlauf der Relativen Stärke (Levy) eine Bodenbildung vor, während der MACD mit einem Einstiegssignal auf historisch niedrigem Niveau aufwarte. Am wichtigsten sei aber ohne Frage die Aktivierung des damaligen Signalgebers in Form eines Bruchs des seit Oktober 2018 bestehenden Baissetrends (akt. bei 38,27 EUR). Dank dieses Befreiungsschlags könne die Kursentwicklung der letzten vier Jahre als "bullisher Keil" interpretiert werden. Ein erstes Anlaufziel markiere nun die Kombination aus dem Hoch von Juni 2020 (46,51 EUR) und der 38-Monats-Glättung (akt. bei 46,80 EUR). Danach würden die horizontalen Hürden bei rund 52 EUR den nächsten Widerstandsbereich definieren. Als Absicherung auf der Unterseite biete sich indes der o. g. ehemalige Baissetrend an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 07.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:41,795 EUR -0,10% (07.05.2021, 08:43)