Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Die Klinik-Kette Fresenius Helios baue das Portfolio mit der Übernahme eines Krankenhauses in Nordrhein-Westfalen aus. Und auch beim Geschäft mit Biosimilars verzeichne der DAX-Konzern Fortschritte.Wie Fresenius am Freitag bekannt gegeben habe, erwerbe Fresenius Helios das Malteser Krankenhaus "Seliger Gerhard" in Bonn. Demnach habe das Krankenhaus im Jahr 2019 einen Umsatz von 66 Mio. Euro erzielt. Fresenius Helios werde neben dem Krankenhaus auch zwei medizinische Versorgungszentren (MVZ) sowie eine Apotheke mit angeschlossenem Logistikzentrum erwerben, heiße es in der Pressemitteilung.Mit der Tochter Kabi adressiere Fresenius auch den milliardenschweren Markt für Biosimilars. Für das Adalimumab-Biosimilar der Gesellschaft, Idacio, habe nun eine Kooperationsvereinbarung geschlossen werden können. Ab 1. Juni 2020 werde der medac-Außendienst den von ihm betreuten Rheumatologen und Dermatologen auch dieses Produkt anbieten, so Fresenius.Adalimumab sei unter dem Handelsnamen Humira bekannt. Der 17. Oktober 2018 sollte für den Top-Seller von AbbVie in Europa alles verändern. Denn das Patent für den Antikörper sei ausgelaufen. Seitdem würden Biosimilars von verschiedenen Anbietern dem US-Konzern zu schaffen machen.Die Fresenius-Aktie habe sich von den Crash-Tiefständen rasch erholen können. Auf dem Weg nach oben gelte es nun, die 45,00-Euro-Marke zu knacken.Die langfristigen Perspektiven für Fresenius würden stimmen, die Fortschritte im Bereich Biosimilars seien ganz klar positiv zu werten.Anleger sollten weiter an Bord bleiben, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.05.2020)