ISIN Fresenius Medical Care-Aktie:

DE0005785802



WKN Fresenius Medical Care-Aktie:

578580



Eurex Optionskürzel Fresenius Medical Care-Aktienoption:

FME



Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FME



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FMCQF



Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Fresenius Medical Care (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit etwa 3,7 Millionen regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 4.110 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit 344.476 Dialysepatientinnen und -patienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Neben seinem Kerngeschäft in der ganzheitlichen Nierentherapie konzentriert sich das Unternehmen auf die Expansion in den Bereichen Unterstützende Geschäftsaktivitäten und Intensivmedizinische Lösungsansätze. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS) notiert. (06.01.2022/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Chartanalyse die Fresenius Medical Care (FMC)-Aktie (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) unter die Lupe.Vor dem Hintergrund der Rekordrally des letzten Jahres wollten sie ganz bewusst nach antizyklischen Aktieninvestments Ausschau halten. Was haben Bayer, Fresenius, FMC, BASF, Henkel und Lufthansa gemeinsam? Richtig, alle genannten DAX-Einzeltitel würden seit 2016 über eine negative Wertentwicklung (ohne Berücksichtigung der Dividenden) verfügen. Die schwache Performance sei umso bemerkenswerter, wenn Anleger bedenken würden, dass der DAX in den vergangenen sechs Jahren um 50% zugelegt habe. Seit Anfang 2018 (bis Ende 2021) würden die o. g. Aktien sogar mehr als 30% unter Wasser notieren. Die FMC-Aktie habe zuletzt die Haltezone bei rund 55 EUR temporär unterschritten. Verstärkt werde die dortige Bastion noch zusätzlich durch den langfristigen Durchschnitt der letzten 200 Monate (akt. bei 55,29 EUR). Der jüngste Doppelboden - verbunden mit der Rückeroberung des o. g. Haltebündels - eröffne nun kurzfristige Erholungschancen, zumal auch diverse Indikatoren (z. B. RSI, MACD) positive Divergenzen ausweisen würden. Das 2012er-Hoch bzw. das Fibonacci-Cluster bei rund 60 EUR würden dabei ein erstes Anlaufziel definieren, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 06.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:56,18 EUR -2,09% (05.01.2022, 17:36)Tradegate-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:56,10 EUR +0,36% (06.01.2022, 09:06)