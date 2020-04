Tradegate-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit etwa 3,4 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 3.928 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit 333.331 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Ergänzende medizinische Dienstleistungen rund um die Dialyse bündelt das Unternehmen im Bereich Versorgungsmanagement. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS) notiert.



Weitere Informationen im Internet unter www.freseniusmedicalcare.com/de (01.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Dialysespezialisten Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA unter die Lupe.Im Kampf gegen die Corona-Pandemie arbeite FMC mit anderen Dialyse-Anbietern in den USA zusammen. Konkret kooperiere der Dialysespezialist mit den US-Anbietern DaVita, U.S. Renal Care, American Renal Associates, Satellite Healthcare sowie anderen Dialysefirmen. Gemeinsam erstelle man einen landesweiten Notfallplan, um übergreifend Kapazitäten für isolierte Behandlungen zu schaffen. Mit zusammengelegten Kliniknetzwerken solle verhindert werden, dass die Nierenkranken andere nicht infizierte Dialysepatienten anstecken. "Die Unternehmen setzen alles daran, genügend Pflegepersonal, Sozialarbeiter, Ernährungsberater, Techniker und Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen", habe FMC erklärt. Auch die Kapazitäten in normalen Krankenhäusern könnten so geschont werden.Dialysepatienten seien in Zeiten der Corona-Krise besonderen Risiken ausgesetzt: Sie müssten mehrmals pro Woche eine drei- bis vierstündige Blutwäsche meist in einem Dialysezentrum erhalten, da ihre Nieren nicht mehr normal arbeiten würden. In den USA wüte das Corona-Virus aktuell heftig. Am Dienstagabend (Ortszeit) habe die Zahl der bestätigten Infektionen bei fast 190.000 gelegen, die Zahl der Toten bei rund 3.900.Die Fresenius Medical Care-Aktie verliere am heutigen Mittwoch dennoch knapp zwei Prozent. Jedoch zähle FMC damit dennoch zu den stärksten Aktien des Tages im DAX. Aus charttechnischer Sicht sei wichtig, dass der Titel das Korrekturtief, das vor wenigen Tagen bei 53,50 Euro erreicht worden sei, nicht mehr unterschritten werde.