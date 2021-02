ISIN Fresenius Medical Care-Aktie:

DE0005785802



WKN Fresenius Medical Care-Aktie:

578580



Eurex Optionskürzel Fresenius Medical Care-Aktienoption:

FME



Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FME



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FMCQF



Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit etwa 3,4 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 3.928 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit 333.331 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Ergänzende medizinische Dienstleistungen rund um die Dialyse bündelt das Unternehmen im Bereich Versorgungsmanagement. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS) notiert.



Die Aktie von Fresenius Medical Care (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) kann sich am Mittwoch weiter von dem jüngsten Einbruch erholen und an die bullische Hammerkerze anzuknüpfen, die gestern ausgebildet wurde, so die Experten von XTB.Der Kurs sei innerhalb von nur sechs Handelstagen um mehr als 20% eingebrochen und habe sich den Tiefs vom März 2020 angenähert. Der Bereich um die 6,45 Euro, der rund 9% vom aktuellen Kurs entfernt sei, stelle jetzt den wichtigsten Widerstand dar. Man sollte jedoch beachten, dass eine technische Bodenbildung oft Zeit in Anspruch nehme. Erneute Rücksetzer oder eine Konsolidierung seien daher nicht auszuschließen, insbesondere da der 2-Perioden RSI weiterhin signalisiere, dass die Bären kurzfristig einen Vorteil hätten.