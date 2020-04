Börsenplätze Fresenius Medical Care-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

71,42 EUR +3,06% (27.04.2020, 15:37)



Tradegate-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

71,54 EUR +1,53% (27.04.2020, 15:50)



ISIN Fresenius Medical Care-Aktie:

DE0005785802



WKN Fresenius Medical Care-Aktie:

578580



Eurex Optionskürzel Fresenius Medical Care-Aktienoption:

FME



Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FME



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FMCQF



Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit etwa 3,4 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 3.928 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit 333.331 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Ergänzende medizinische Dienstleistungen rund um die Dialyse bündelt das Unternehmen im Bereich Versorgungsmanagement. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS) notiert.



Weitere Informationen im Internet unter www.freseniusmedicalcare.com/de (27.04.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Dialysespezialisten Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) unter die Lupe.Die Aktie der Dialyse-Tochter von Fresenius, Fresenius Medical Care (FMC), habe sich in den vergangenen Wochen extrem stark entwickelt. Im Drei-Monats-Vergleich sei das Papier sogar das stärkste im gesamten DAX, vor Wirecard und der Deutschen Börse. Auch den kurzfristigen Vergleich brauche die Aktie nicht scheuen. Im Ein-Wochen-Vergleich führe zwar Wirecard mit plus 9,4 Prozent, auf Platz zwei folge aber schon FMC mit einem Plus von 6,9 Prozent. Am 6. Mai werde FMC die Zahlen für das erste Quartal veröffentlichen. Einige Analysten hätten das Papier vor der Zahlenvorlage noch einmal genauer unter die Lupe genommen.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe die FMC-Aktie mit einem Kursziel von 84 Euro auf der "Conviction Buy List" belassen. Die Coronavirus-Pandemie berge viele Ungewissheiten mit Blick auf das US-Geschäft des Dialyse-Anbieters, habe Analystin Veronika Dubajova in einer am Montag veröffentlichten Studie geschrieben. Sie halte die Risiken aber weiterhin für kontrollierbar.Die britische Investmentbank Barclays habe das Kursziel für Fresenius Medical Care (FMC) vor den Zahlen für das erste Quartal von 84 auf 81 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "overweight" belassen. Analyst Hassan Al-Wakeel rechne gemäß einer am Montag vorliegenden Studie mit einer robusten Umsatzentwicklung des Dialyse-Anbieters. Covid-19-bedingte Kosten sollten vom zweiten Quartal an kompensiert werden. Der Experte habe seine Gewinnschätzungen gekürzt, halte die Aktie aber nach wie vor für günstig bewertet.Die US-Bank J.P. Morgan habe die Einstufung für FMC vor Kurzem ebenfalls auf "overweight" mit einem Kursziel von 90,80 Euro belassen. Wie bei vielen Unternehmen dürfte auch beim Dialysespezialisten die Covid-19-Krise das erste Quartal beeinflusst haben, so Analyst David Adlington. Anders jedoch als bei den meisten sei dieser Einfluss für FMC aber wohl nicht nur negativ gewesen.Anleger bleiben an Bord, sichern ihre Position aber mit einem Stopp bei 29,00 Euro nach unten ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.04.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link