Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit etwa 3,2 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 3.752 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit 320.960 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Im Bereich Versorgungsmanagement baut das Unternehmen sein Angebot zusätzlicher medizinischer Dienstleistungen rund um die Dialyse aus. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS) notiert.



Weitere Informationen im Internet unter www.freseniusmedicalcare.com/de. (01.08.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Fresenius Medical Care (FMC)-Aktie (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF), senkt aber das Kursziel von 92 auf 82 Euro.Die überraschend und "vorsichtshalber" durchgeführte Anpassung der verwendeten Berechnungsmethode für das ESCO-Pilotprojekt (EBIT-Belastung von 41 Mio. Euro) überlagerte neben den bekannten positiven Sondereffekten aus dem Vorjahr die eigentliche solide Geschäftsentwicklung von FMC im zweiten Quartal 2019, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Entsprechend kritisch werde die weitere Entwicklung von den Marktteilnehmern beurteilt. Das Unternehmen komme aber im ausgerufenen Jahr der Investitionen beim erklärten Ziel, den Wachstumskurs fortzusetzen, gut voran. Fechner sehe FMC unverändert auf einem guten Weg, sich für weiteres nachhaltiges und profitables Wachstum zu rüsten und die bereits gesetzten Ziele für das Jahr 2020 zu erreichen.Daher bestätigt Holger Fechner, Analyst der NORD LB, seine Kaufempfehlung für die FMC-Aktie, reduziert aber aufgrund der erhöhten Unsicherheiten das Kursziel von 92 auf 82 Euro. (Analyse vom 01.08.2019)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA: Keine vorhanden.Xetra-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:63,38 EUR +0,76% (01.08.2019, 12:40)