Börsenplätze Fresenius Medical Care-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

70,46 EUR +4,02% (11.07.2019, 15:31)



Tradegate-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

70,48 EUR +3,04% (11.07.2019, 15:44)



ISIN Fresenius Medical Care-Aktie:

DE0005785802



WKN Fresenius Medical Care-Aktie:

578580



Eurex Optionskürzel Fresenius Medical Care-Aktienoption:

FME



Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FME



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FMCQF



Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit etwa 3,2 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 3.752 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit 320.960 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Im Bereich Versorgungsmanagement baut das Unternehmen sein Angebot zusätzlicher medizinischer Dienstleistungen rund um die Dialyse aus. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS) notiert.



Weitere Informationen im Internet unter www.freseniusmedicalcare.com/de. (11.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Dialysespezialisten Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) unter die Lupe.Die angekündigten Pläne der US-Regierung zur Reform der Behandlung von Dialyse-Patienten würden der Aktie von Fresenius Medical Care neuen Schwung verleihen. Mehr als zwei Prozent gehe es nach oben auf 69,30 Euro. Damit sei der Wert vor RWE der beste Wert des Tages im DAX. Und auch die Mutter Fresenius profitiere. Die Aktie lege 1,5 Prozent auf 46,81 Euro zu und belege damit den dritten Platz im Tages-Performance-Ranking des DAX.US-Präsident Donald Trump habe einen Erlass unterzeichnet, der unter anderem die Verlagerung von Dialyse-Behandlungen von kostspieligen Kliniken in die Wohnungen der Patienten beinhalte. Zudem sei auch eine Reform der Abrechnung mit den Krankenversicherungen geplant.Fresenius Medical arbeite eigenen Angaben zufolge bereits seit geraumer Zeit an verschiedenen Initiativen zur Förderung der Heimdialyse, zur Verbesserung des Zugangs zu Transplantationen sowie an neuen, wertorientierten Versorgungsmodellen ("value-based care") bei chronischen Nierenerkrankungen.Rice Powell, Vorstandsvorsitzender von Fresenius Medical Care, habe gesagt: "Wir begrüßen die heute von der US-Administration angekündigten Pläne als eine gute Nachricht für unsere Patienten und für die rund 30 Millionen US-Amerikaner, die mit einer Nierenerkrankung leben. Unser Anspruch ist, die Lebensqualität von Patienten mit Nierenerkrankungen immer weiter zu verbessern. Deshalb haben wir bereits Maßnahmen gestartet, mit denen wir Prävention verbessern, flexiblere Behandlungsmöglichkeiten anbieten, wertorientierte Versorgungsmodelle einführen und Organspenden fördern - in den USA ebenso wie in anderen Ländern."Details zu den Plänen der US-Regierung gebe es bislang zwar nicht, Fresenius Medical Care dürfte aber deutlich profitieren. Analyst Tom Tones von der Berenberg Bank habe auf Modellrechnungen hingewiesen, demzufolge Fresenius Medical Care künftige mehrere Tausend Dollar pro Jahr und Patient einsparen könnte. Aus charttechnischer Sicht versuche sich die Aktie derzeit am Ausbruch über die 200-Tage-Linie.Gelingt der nachhaltige Sprung darüber, wäre dies ein wichtiges positives Signal für die Fresenius Medical Care-Aktie, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link