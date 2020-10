Xetra-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit etwa 3,4 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 3.928 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit 333.331 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Ergänzende medizinische Dienstleistungen rund um die Dialyse bündelt das Unternehmen im Bereich Versorgungsmanagement. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS) notiert.



Weitere Informationen im Internet unter www.freseniusmedicalcare.com/de. (29.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Fresenius Medical Care (FMC)-Aktie (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) unter die Lupe.Die Aktien von Fresenius Medical Care (FMC) hätten am Donnerstag mit überdurchschnittlichen Kursgewinnen auf die veröffentlichten Geschäftszahlen reagiert. Die Papiere des Dialyse-Anbieters hätten zwischenzeitlich deutlich zugelegt, zuletzt allerdings wieder sämtliche Gewinne abgeben müssen. Derzeit notiere das Papier von FMC 1,5 Prozent im Minus bei 67,04 Euro.Bei FMC hätten negative Effekte auch im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie das Wachstum ausgebremst. Dennoch habe die Fresenius-Tochter bei nahezu stabilen Umsätzen ihr Ergebnis überraschend stark steigern können.Wie das DAX-Unternehmen am Donnerstag in Bad Homburg mitgeteilt habe, habe FMC zwischen Juli und September einen Umsatz von 4,41 Milliarden Euro erwirtschaftet. Dabei hätten auch negative Währungseffekte belastet, zu stabilen Wechselkursen sei ein Plus von 6 Prozent herausgekommen. Das Konzernergebnis (EBIT) sei um 6 Prozent auf 632 Millionen Euro geklettert. Analysten hätten hier weniger auf dem Zettel."Die weltweite Covid-19-Pandemie hat uns im dritten Quartal vor manche Herausforderung gestellt; und sie wird uns auch in den kommenden Monaten einiges abverlangen", habe FMC-Chef Rice Powell laut Mitteilung gesagt. Die teils schweren Krankheitsverläufe bei mit Covid-19 infizierten Menschen mit Nierenversagen hätten zu einem Anstieg der Krankenhausaufenthalte und der Sterblichkeitsrate geführt, weshalb im abgelaufenen Quartal eine erhöhte Zahl an Dialysebehandlungen weggefallen sei. Zudem sei das Jahresviertel neben den negativen Währungseffekten auch durch erwartungsgemäß geringere Erstattungsbeiträge für Medikamente zur Senkung des Kaliumsspiegels (Kalizimimetika) beeinflusst worden.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Fresenius Medical Care-Aktie: