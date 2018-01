Tradegate-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit mehr als 2,8 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 3.504 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit 301.548 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Im Bereich Versorgungsmanagement baut das Unternehmen sein Angebot zusätzlicher medizinischer Dienstleistungen rund um die Dialyse aus. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS) notiert. (29.01.2018/ac/a/d)



Seit einem Kursstand von 82,32 Euro aus April 2015 beherrscht eine außerordentlich volatile aber steigende Handelsphase das Kursgeschehen bei Fresenius Medical Care (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) und brachte alle paar Monate frische Verlaufshochs hervor, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Seit der zweiten Jahreshälfte 2016 lasse sich eine mittelfristige Trendbegrenzung einzeichnen, die bisher zu starke Kurszuwächse effektive habe einzudämmen gewusst. Zu Jahresbeginn habe die Fresenius Medical Care-Aktie ein letztes markantes Hoch bei 92,50 Euro aufstellen können, habe kurz darauf aber einen leichten Dämpfer erlitten. Doch rasch hätten Käufer das Papier wieder hochgedrückt, wodurch nun ein erneuter Test der oberen Trendlinie bevorstehen dürfte. Dabei wäre bei entsprechender Kaufkraft der Bullen sogar ein Ausbruch und anschließende Rallybeschleunigung möglich.Anlegern sei es in der abgelaufenen Handelswoche gelungen, eine kleine Hürde bei 91,06 Euro aus dem Weg zu räumen und zielstrebig die Gewinne der Aktie weiter gen Jahreshochs auszubauen. Doch die Trendlinie als Widerstand knapp darüber dürfte ihre Wirkung nicht verfehlen. Erst wenn FMC tatsächlich und mindestens per Wochenschlusskurs über das Niveau von 92,50 Euro zulege, seien direkte Kursgewinne bis auf ein vorläufiges Niveau zwischen 95,20 und 96,00 Euro möglich. Später könnte die Marke bei 98,37 Euro in Angriff genommen werden, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 29.01.2018)