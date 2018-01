ISIN Fresenius Medical Care-Aktie:

DE0005785802



WKN Fresenius Medical Care-Aktie:

578580



Eurex Optionskürzel Fresenius Medical Care-Aktienoption:

FME



Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FME



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FMCQF



Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit mehr als 2,8 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 3.504 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit 301.548 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Im Bereich Versorgungsmanagement baut das Unternehmen sein Angebot zusätzlicher medizinischer Dienstleistungen rund um die Dialyse aus. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS) notiert. (08.01.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Aktie: Aufwärtspotenzial freigesetzt! ChartanalyseSeit den Verlaufstiefs bei 6,65 Euro aus 2002 konnte das Wertpapier von Fresenius Medical Care (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) um gut 1241 Prozent zulegen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Zeitweise sei über einige Jahre hinweg eine Konsolidierungsphase gefolgt, übergeordnet beherrsche aber ein größerer Aufwärtstrend das Kursgeschehen. Die knapp letzten drei Jahre seien von einer mehrjährigen Seitwärtskonsolidierung zwischen 70,00 und 85,65 Euro beherrscht worden, wobei sich bereits im abgelaufenen Jahr ein nennenswerter Ausbruchsversuch über die obere Begrenzung abgespielt habe. Pünktlich zu Beginn des neuen Jahres 2018 habe die Aktie von FMC per Wochenschlusskurs darüber zugelegt und könnte hierdurch nun einen größeren Rallyabschnitt für die kommenden Jahre ankündigen.Anlegern sei es in der abgelaufenen Handelswoche gelungen, die Vorhochs aus 2017 bei 89,22 Euro zu knacken und zielstrebig per Wochenschlusskurs zu bestätigen. Das hierdurch kurzfristig freigesetzte Aufwärtspotenzial dürfte sich zunächst an eine innere Trendlinie bei 91,90 Euro fortsetzen, darüber wartet auf Long-Investoren eine Rallyebeschleunigung bis rund 100,00 Euro, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 08.01.2018)Xetra-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:91,00 EUR +0,55% (08.01.2018, 09:07)Tradegate-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:90,98 EUR +0,80% (08.01.2018, 09:23)