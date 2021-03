XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (26.03.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Fresenius: Kommt jetzt der große Ausbruch? AktiennewsDie Aktie von Fresenius (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol Deutschland: FRE, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: FSNUF) steigt am Freitag um 1,85% auf 36,97 Euro und nähert sich der oberen Grenze des symmetrischen Dreiecks, so die Experten von XTB.Nach dem Kurseinbruch wegen der Pandemie habe sich die Handelsspanne aufgrund der tieferen Hochs und höheren Tiefs immer weiter verengt. Das Muster liefere jedoch selbst keine Hinweise auf die Richtung des Ausbruchs. Allerdings hätten sich mit dem heutigen Anstieg die Chancen auf ein bullisches Szenario deutlich verbessert. Je nach Ausbruchsrichtung könnte die Reaktion an der Widerstandszone bei 40,00 Euro oder am 61,8% Retramcent der Erholungsrally von März bis Juni 2020 bei 32,60 Euro über den zukünftigen Kursverlauf entscheiden.Börsenplätze Fresenius-Aktie:37,05 EUR +2,32% (26.03.2021, 10:27)