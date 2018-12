XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (18.12.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Während der DAX am Dienstag 0,3 Prozent zulegen könne, gehöre die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius zum Drittel der Verlierer. Mehr als 0,7 Prozent gehe es nach unten auf 41,69 Euro. Damit sei die Aktie der viertschwächste Wert des Tages im DAX. Nur die Deutsche Börse, RWE und Merck müssten noch höhere Kursrücksetzer einstecken. Der jahrelang erfolgsverwöhnte Fresenius-Anleger habe zuletzt herbe Verluste einstecken müssen. Grund für den deutlichen Kursrückgang der Fresenius-Aktie seien enttäuschende Aussichten gewesen.Bereits Mitte Oktober habe Fresenius bekannt gegeben, dass sich Umsatz und Gewinn für das Gesamtjahr wohl nur am unteren Ende der prognostizierten Bandbreite bewegen würden und die Dialysetochter Fresenius Medical Care sogar die Prognose senken müsse. Der Dialyse-Spezialist leide unter schwächelnden Geschäften im Kernmarkt USA und ökonomischen Turbulenzen in Schwellenländer, darunter Argentinien. Im Klinikgeschäft bei Fresenius Helios belaste der Trend zu ambulanten Behandlungen. Weniger Patienten würden über Nacht im Krankenhaus bleiben, was die Einnahmen drücke. Fresenius Kabi habe mit seiner guten Entwicklung bei Infusions- und Ernährungslösungen die Schwäche der anderen Töchter nicht wettmachen können. Kabi könne sich indes glücklich schätzen, dass die geplante Akorn-Übernahme nun vom Tisch sei. Verstöße gegen Vorgaben der US-Gesundheitsbehörde FDA zur Datenintegrität hätten für den Rückzug von Fresenius und einen Prozess gesorgt, den Akorn verloren habe."Der Aktionär" habe bereits mit einer stärkeren Korrektur bei Fresenius gerechnet und ein Abstauberlimit bei 45 Euro platziert. Dieses sei im Zuge des jüngsten massiven Rücksetzers erreicht worden. Die Aktie von Fresenius arbeite derzeit an einer Bodenbildung. Bestehende Positionen sollten relativ eng mit einem Stopp unterhalb des jüngsten Korrekturtiefs abgesichert werden. "Der Aktionär" empfiehlt deswegen, den Stopp auf 37,80 Euro nachzuziehen, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär". (Analyse vom 18.12.2018)Börsenplätze Fresenius-Aktie: