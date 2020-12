XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (01.12.2020/ac/a/d)







Die Aktie von Fresenius (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) könnte den vor drei Jahren eingeleiteten Abwärtstrend beenden, sollte der Kurs in dieser Woche den Widerstand zwischen 39 bis 40,35 Euro überwinden, so die Experten von XTB.Der Bereich spiele seit Dezember 2018 eine zentrale Rolle, insbesondere nach dem die Aktie im März 2020 nochmals deutlich an Wert verloren habe. Im letzten Monat hätten fünf Experten die Fresenius-Aktie analysiert. Drei Analysten würden die Aktie mit "kaufen" empfehlen, während zwei Experten würden raten, die Aktie zu halten. Der RSI habe zuletzt im März ein Kaufsignal generiert.