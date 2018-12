Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

41,63 EUR +0,34% (14.12.2018, 14:54)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC Ticker Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (14.12.2018/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Fresenius: Es kommt knüppeldick - AktienanalyseFür die Anleger von Fresenius (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) kommt es derzeit knüppeldick: Nachdem der Gesundheitskonzern Mitte Oktober seine Jahresprognose nach unten hin präzisieren musste, hat das Unternehmen nun seine mittelfristigen Ziele gekappt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Wegen "Gegenwind im laufenden Geschäft und hohen Investitionen im kommenden Jahr" seien die Prognosen für das Jahr 2020 nicht mehr zu halten, so Fresenius. Grund dafür sei vor allem die Tochter FMC, die unter schwächelnden Geschäften im Kernmarkt USA und ökonomischen Turbulenzen in Schwellenländern leide. Zudem belaste im Klinikgeschäft der Trend zu ambulanten Behandlungen.Die Fresenius-Aktie brach daraufhin auf den tiefsten Stand seit mehr als vier Jahren ein, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 49/2018)Börsenplätze Fresenius-Aktie:XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:41,73 EUR +0,87% (14.12.2018, 14:42)