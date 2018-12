XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

43,00 EUR +4,88% (19.12.2018, 16:40)



Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

42,87 EUR +4,08% (19.12.2018, 16:53)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC Ticker Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (19.12.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Nach dem massiven Kursverfall der letzten Wochen melde sich Fresenius heute mit einem deutlichen Kurssprung zurück. Die Aktie gewinne mehr als 5% auf 43,07 Euro und sei damit vor Wirecard und Lufthansa der mit Abstand beste Wert des Tages im DAX. Für deutlichen Aufwind habe eine Kaufempfehlung aus dem Hause Goldman Sachs gesorgt. Veronika Dubajova, Analystin der US-Bank, habe zwar das Kursziel für die Aktie von 61 auf 52 Euro gesenkt, die Einstufung aber von "neutral" auf" buy" erhöht. Im Vergleich zum aktuellen Kurs bedeute es weiteres Potenzial von gut 20%.Ihre Kaufempfehlung stütze die Analystin auf die Bewertung. Die Aktie sei so günstig wie seit 2012 nicht mehr und bewege sich mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 12,2 für 2019 klar unter dem Fünf-Jahres-Durchschnitt von 2014 bis 2018, der bei 19,8 gelegen habe. Dabei hätten sich die Aussichten gar nicht so stark eingetrübt. Dubajova rechne für 2019 bis 2022 mit 5,3% organischem Umsatzwachstum für Fresenius ohne Berücksichtigung der Klinikkette Helios. Das wäre nicht so viel weniger als die 5,9% der letzten fünf Jahre. Und auch beim operativen Gewinn zeige Dubajova durchaus Zuversicht. Hier erwarte sie einen Anstieg von 5,1% im Vergleich zum historischen Schnitt von 5,6%. Dabei habe die Analystin auch die jüngsten Schwierigkeiten bei der Tochter Helios berücksichtigt. Ihre Schätzungen für die kommenden Jahre lägen daher deutlich unter denen des historischen Durchschnitts. Herausforderungen wie eine vorgegebene Untergrenze für Pflegepersonal an Krankenhäusern seien aber mehr als ausreichend eingepreist."Der Aktionär" sei vor Kurzem mit einem Abstauberlimit bei dem Wertpapier eingestiegen. Aus charttechnischer Sicht sei jetzt vorerst Platz für eine Erholungsbewegung bis in den Bereich von 47 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Fresenius-Aktie: