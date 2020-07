XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

44,08 EUR -0,43% (28.07.2020, 13:45)



Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

44,09 EUR -0,81% (28.07.2020, 13:57)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC Ticker Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (28.07.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizin- und Krankenhauskonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Fresenius und seine Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC) würden an diesem Donnerstag (30. Juli) ihre Zahlen für das zweite Quartal vorlegen. Nach einem trotz Coronakrise robusten Jahresstart habe Fresenius-Chef Stephan Sturm bereits signalisiert, dass die Monate April bis Juni voraussichtlich den Tiefpunkt in diesem Jahr markieren dürften. Bei der Vorlage der Quartalsbilanz stehe daher der Ausblick für 2020 im Fokus.Im Zentrum der Berichterstattung dürfte dabei v.a. das Krankenhausgeschäft von Fresenius stehen. Deutschlands größter privater Krankenhausbetreiber Helios habe die Zahl der Intensivbetten wegen der Corona-Pandemie im Frühjahr kräftig aufgestockt, ausgelastet worden seien sie allerdings bei weitem nicht. Schlimmer als Deutschland habe es dabei Spanien erwischt, wo Fresenius mit seiner Klinikgruppe Quironsalud aktiv sei.Bislang habe Fresenius die erwarteten Belastungen aus der Corona-Krise noch nicht beziffert, eine Aktualisierung der Prognose aber mit dem Halbjahresbericht versprochen. Viele Experten würden damit rechnen, dass Fresenius trotz starker Zahlen bei FMC einen Ergebnisrückgang erlitten haben dürfte. Ausschlaggebend dafür seien rote Zahlen bei Vamed und deutliche Ergebnisrückgänge um mehr als die Hälfte im spanischen Klinikgeschäft.(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Fresenius-Aktie: