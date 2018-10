Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed.





Bad Nauheim (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "BÖRSE am Sonntag":Die Experten der " BÖRSE am Sonntag " nehmen in einer aktuellen Ausgabe die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Schlechter als erwartet würden die Geschäfte bei der Tochter FMC laufen und eine überraschend eindeutige Gewinnwarnung mit Blick auf das Gesamtjahr hättten am Mittwoch für Ausverkaufsstimmung unter Fresenius-Anlegern gesorgt. In der Spitze sei es für die Fresenius-Aktie um mehr als 12% nach unten gegangen. Zu viel? Vielleicht.Lege sich die jüngste Verunsicherung mit Blick auf die schwachen FMC-Zahlen könnte es für das Fresenius-Aktie vielleicht schneller wieder nach oben gehen als erwartet. Schließlich laufe es für den großen Mutterkonzern trotz leichter Anpassungen beim Ausblick grundsätzlich gut. Unter Analysten rate deshalb nach wie vor eine große Mehrheit zum Kauf der Fresenius-Aktie. Bernstein, Warburg, Kepler Cheuvreux, Berenberg-, Deutsche- und Commerzbank, alle würden sie weiterhin Kursziele von über 80 Euro ausgeben. Und das entspräche bei einem aktuellen Kurs von 60 Euro einem respektablem Aufwärtspotenzial von über 30%. Gewinnwarnung, Kurssturz, Chance zum Einstieg? Warum nicht, so die Experten der "BÖRSE am Sonntag" in einer aktuellen Ausgabe. (Analyse vom 19.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:61,50 EUR +2,77% (22.10.2018, 10:15)