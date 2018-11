Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

50,60 EUR +1,36% (28.11.2018, 14:26)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC Ticker Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (28.11.2018/ac/a/d)







Bad Homburg (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie der Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) war zuletzt ein neuer Insiderkauf zu beobachten.Am 22.11.2018 hat Aufsichtsrat Stefanie Lang ein Paket von 170 Fresenius-Aktien zum Kurs von 49,42 EUR gekauft, was somit einem Transaktionsvolumen von 8.401,40 EUR entspricht.Gunnar Romer, Aktienanalyst der Deutschen Bank, hat in einer Analyse vom 26.11.2018 sein "buy"-Votum für die Fresenius-Aktie bestätigt, das Kursziel aber von 85,00 auf 75,00 Euro gesenkt. Nach dem Kursrutsch seit Mitte Oktober sei das Aufwertungspotenzial der Aktie nun erheblich, so der Analyst. Fresenius sollte mittelfristig nach wie vor attraktives Wachstum bieten.Börsenplätze Fresenius-Aktie:50,38 EUR +1,53% (28.11.2018, 14:10)