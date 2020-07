Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (31.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizin- und Krankenhauskonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Die Aktien von Fresenius und deren Tochter Fresenius Medical Care (FMC) seien im Tagesverlauf am Donnerstag in einem stark nachgebenden Gesamtmarkt überdurchschnittlich unter Druck geraten. Die Zahlen zum zweiten Quartal hätten an der Börse keinen Anklang gefunden. Dennoch würden die Analysten optimistisch gestimmt bleiben.So habe Barclays die Einstufung für Fresenius SE nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Das zweite Quartal sei solide ausgefallen, habe Analyst Hassan Al-Wakeel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben. Beim Gewinn je Aktie habe der Medizinkonzern die Schätzungen übertroffen, die Prognosesenkung sei erwartet worden.Das Analysehaus Warburg Research habe die Einstufung für Fresenius SE nach Zahlen auf "buy" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Nach einem zweiten Quartal, das wohl den Tiefpunkt markiere, habe der Medizinkonzern seinen Jahresausblick gekürzt, habe Analyst Ulrich Huwald in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben. Das zurückliegende Jahresviertel sei derweil aber etwas besser verlaufen als erwartet.Noch optimistischer sei die US-Bank J.P. Morgan. Das Kreditinstitut habe die Einstufung für Fresenius SE nach Zahlen auf "overweight" mit einem Kursziel von 66,30 Euro belassen. Das zweite Quartal des Medizintechnikunternehmens und Klinikbetreibers sei etwas besser als die erst kürzlich herunter geschraubten Erwartungen, habe Analyst David Adlington in einer ersten Reaktion am Donnerstag geschrieben. Gestützt hätten die starke Geschäftsentwicklung der Dialysetochter FMC und die starken Margen der Infusionstochter Kabi.Die Aktie des Gesundheitskonzerns bleibt aktuell eine solide Halteposition, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.07.2020)Mit Material von dpa-AFX