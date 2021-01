XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

38,42 EUR -1,23% (15.01.2021, 11:32)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Deutschland Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (15.01.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktie kommt allmählich aus dem Keller - AktienanalyseFresenius (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) gehörte in den vergangenen Jahren nicht gerade zu den Anlegerlieblingen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.2020 habe dann auch noch die Corona-Krise den Medizinkonzern belastet. Zu Beginn der Pandemie hätten viele Betten für mögliche Covid-19-Patienten freigehalten werden müssen, planbare Behandlungen seien verschoben worden. Das habe nicht nur die Krankenhäuser des Konzerns, sondern auch die auf flüssige Nachahmermedikamente wie Narkosemittel und klinische Ernährung spezialisierte Tochter Kabi belastet.Im dritten Quartal 2020 sei es schon wieder besser gelaufen, die Fresenius-Aktie komme auch allmählich aus dem Keller. Für ein positives Signal habe nun Fresenius-Aufsichtsrat Gerd Krick gesorgt. Er kaufte am 29. Dezember und am 4. Januar Aktien im Wert von 68.000 Euro, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 01/2021)Börsenplätze Fresenius-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:38,44 EUR -1,23% (15.01.2021, 11:44)